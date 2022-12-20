В МЧС рассказали о запрете на фейерверки в новогоднюю ночь в Москве
Согласно закону «О тишине», в Москве запрещено запускать фейерверки после 23:00, в том числе в новогоднюю ночь. Об этом 20 декабря заявил замначальника ГУ МЧС по столице — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Бобров.
«Отмечу, что запуск фейерверков в городе у нас разрешается только в определенное время — с 7:00 до 23:00. Здесь речь идет уже о законе «О тишине», — сообщил Бобров журналистам.
Он также рассказал, что власти Москвы не планируют запускать в праздники высотные фейерверки.
Накануне, 19 декабря, генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры», член генерального совета «Деловой России» Сергей Гебель рассказал, за что в новогодние праздники можно получить штраф. Среди прочих причин юрист назвал неправильный запуск фейерверков.
В частности, он отметил, что применение пиротехники на балконах и крышах, а также на территории взрывоопасных объектов, нефтепроводов и газопроводов влечет за собой штраф. Для запуска салютов в местах скопления людей должны быть оборудованы специальные площадки.
Кроме того, по его словам, штраф можно получить и за нарушение закона «О тишине». Для граждан в данном случае предусмотрен штраф — от 500 до 1 тыс. рублей.