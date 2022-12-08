Рецепт салюта: продажи пиротехники подскочили на четверть по сравнению с декабрем-2021

В декабре 2022 года россияне купили на 26% больше фейерверков, чем в тот же период прошлого года, следует из данных ресурса «Чек Индекса». Рост продаж салютов заметили и маркетплейсы. Наиболее популярны у россиян сейчас салюты и фейерверки на 10–20 залпов, петарды в коробках по 40–60 штук и бенгальские свечи. Пик продаж пиротехники ожидается ко второй половине декабря, прогнозируют специалисты. Несмотря на отмену новогодних салютов в ряде городов и стремление к экономии на фоне экономической нестабильности, россияне не отказываются от традиций и в новогоднюю ночь будут стараться порадовать себя и детей с помощью залпов пиротехники, считают эксперты.

Готовят залпы

Объем продаж салютов и фейерверков вырос в начале декабря на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных ресурса «Чек Индекса» (изучает данные более чем с 1,1 млн онлайн-касс в стране). Продажи за 11 месяцев 2022 года выше прошлогодних также на 26%, а вот средний чек ниже прошлогоднего на 10% и составлял 865 рублей. Это связано с тем, что россияне выбирают более дешевую пиротехнику, отметили эксперты.

Петарды в упаковках в декабре этого года тоже стали покупать больше: объем продаж вырос на 20%. При этом средний чек в 335 рублей на 10% ниже, чем годом ранее. Объем продаж по итогам 11 месяцев этого года вырос на 19%, если сравнивать с данными 2021 года.

Эксперты отметили, что конце ноября — начале декабря наибольшей популярностью пользовались салюты и фейерверки на 10–20 залпов и петарды в коробках по 40–60 шт.

— В связи со снятием коронавирусных ограничений в кафе и ресторанах в этом году у россиян было больше возможностей для применения праздничной атрибутики, что поддержало рынок пиротехнических изделий. Однако в целом покупатель выбирал более бюджетные, скромные варианты салютов и фейерверков, что отразилось на величине среднего чека покупки, — сообщили в «Чек Индексе».

Более активные траты на такие товары, по их данным, наблюдались с ноября, когда появился устойчивый снежный покров и установились низкие температуры.

Свечи вместо огней

Рост продаж новогодней пиротехники заметили и маркетплейсы. Так, с 21 ноября по 4 декабря 2022 года продажи бенгальских огней на Wildberries выросли на 55% год к году, а хлопушек — на 94%.

— Наиболее востребованы у наших покупателей наборы разноцветных бенгальских свечей в упаковке по 16–30 штук стоимостью около 400–500 рублей, а также наборы фейерверков по 14–20 залпов по цене около двух тысяч рублей, — пояснили в Wildberries.

В декабре там ожидают дальнейшего роста спроса на различную пиротехнику.

На Ozon штучные продажи петард и летающих фейерверков в ноябре 2022 года выросли более чем в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили «Известиям» в пресс-службе маркетплейса.

— Самыми популярными стали классические петарды разной мощности в наборах от 10 штук и летающие фейерверки с хлопком. Средний чек на такую пиротехнику не изменился с прошлого года и колеблется в пределах 800–1000 рублей, — рассказали в пресс-службе.

Продажи батарей салютов и римских свечей выросли в ноябре на Ozon более чем в два раза. Охотнее всего россияне приобретают салюты от 25 до 50 залпов и римские свечи по 12 штук в упаковке. Тратят на фейерверки в среднем около 3300 рублей, а на римские свечи — 1100 рублей.

— Что касается бенгальских огней, то исходя из данных прошлого года мы отмечаем, что наибольший спрос в данной категории товаров возникает в декабре, особенно во второй половине месяца. В последние годы россияне стали больше покупать бенгальских свечей, которые являются увеличенной копией привычных и достигают 40–60 см в длину. Средние чеки на бенгальские огни на данный момент фиксируются около 500 рублей, — добавили в пресс-службе Ozon.



На «Яндекс Маркете» продажи фейерверков выросли в полтора раза год к году, однако пик интереса к пиротехнике там ожидают в середине или конце декабря.

Сила традиций

Как правило, люди закупают салюты и фейерверки к Новому году в последние дни декабря, когда праздник уже на пороге, рассказал «Известиям» квалифицированный пиротехник Сергей Волжин.

— Есть вероятность, что продажи в этом году будут хорошими, но это до последнего момента для всех остается такой интригой, загадкой, — отметил он.

Он напомнил, что в этом году власти некоторых регионов отменили праздничные фейерверки. Например, об этом сообщал мэр Москвы Сергей Собянин и глава Оренбурга Сергей Салмин. От крупных корпоративов отказались и некоторые компании. Часть россиян, по словам Сергея Волжина, также считает недопустимым веселиться на фоне продолжающейся специальной военной операции.

— С другой стороны, родителям всё же хочется своим детям сделать праздник хотя бы на Новый год. Плюс сначала было два года коронавируса, теперь началась спецоперация — многим психологически тяжело всё время переживать, хоть иногда хочется праздника. Поэтому люди всё равно будут покупать пиротехнику, — считает специалист.

Довольно часто салюты покупают по остаточному принципу, то есть если останутся средства, напомнил он. Не исключено, что на фоне снижения доходов часть населения всё же откажется от фейерверков или предпочтет более дешевые варианты.

— Есть некоторая разница. Если купить бенгальские огни либо петарды можно относительно дешево, то фейерверки на большое количество залпов обойдутся уже в несколько десятков тысяч рублей. Это уже определенного рода роскошь, которую не каждый может себе позволить, — отметил Сергей Волжин.

Особенной популярностью, по его словам, пользуются батареи на салютов на небольшое число залпов либо маленького калибра. Потому что чем крупнее калибр, тем дороже стоит изделие. Также экономичным вариантом может стать фейерверк большего калибра, но с меньшим числом залпов.

Шумные забавы

Самостоятельно граждане запускают фейерверки, как правило, уже после боя курантов, когда многие выходят на прогулку, напомнил Сергей Волжин. Например, площадкой для запуска часто становятся дворы многоэтажек.

Прямого запрета на использование пиротехники во дворах многоквартирных домов нет, однако ее использование имеет свои ограничения из-за возможного нарушения требований пожарной безопасности, напомнил юрист Алексей Гавришев.

— Так, например, запуск фейерверков в неположенных местах грозит штрафом от двух тысяч рублей, а порча имущества или вред здоровью при неосторожном обращении с пиротехникой может повлечь за собой уголовную ответственность, — рассказал он.

Пиротехнику, за исключением бенгальских огней и хлопушек, нельзя взрывать внутри помещений. Запрещены эти действия и во время проведения массовых мероприятий, а также на территории кладбищ, памятников истории и культуры, национальных парков и заповедников, на объектах с высокой пожарной опасностью. Гражданам за это грозит штраф в 2–3 тыс. рублей, должностным лицам — в 15 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям — до 30 тыс. рублей, а юридическим лицам — до 200 тыс. рублей. Однако если пиротехника повредила чужое имущество, можно говорить уже об уголовной ответственности.

— А вот если же неправильное обращение с пиротехникой или же запуск в неположенном месте привело к таким последствия, как причинение тяжкого вреда здоровья человека или же, что еще хуже, к гибели человека, то наказанием за это будет являться лишение свободы сроком до семи лет, — напомнил юрист.

Единого федерального закона о тишине, по словам Алексея Гавришева, сейчас нет. Вопросы о тишине регулируются на уровне субъектов. При этом в новогоднюю ночь по закону можно шуметь до самого утра. Однако регионы могу наложить и дополнительные ограничения. Например, в Самарской области в новогоднюю ночь разрешено «нарушать покой» с 22:00 31 декабря до 3:00 1 января. Однако на практике, по словам юриста, случаи задержания или привлечения к ответственности за шум в новогоднюю ночь носят исключительный характер.