Россияне назвали главные критерии оценки партнера на первом свидании

На первом свидании большинство мужчин в первую очередь обращают внимание на стиль в одежде (33%), тогда как для женщин самым важным оказались общие темы для разговора (37%). На это указывают результаты опроса сервиса объявлений «Юла» и аналитического агентства А2:Research, с которыми ознакомились «Известия» в четверг, 22 декабря.

Согласно результатам исследования, мужчины при знакомстве также считают важным фигуру (26%), черты лица (25%) и опрятность собеседницы (23%). В то время как большинство женщин уверены (41%), что фигура — это первое, на что смотрят мужчины. В остальном предположения женщин совпали с мнением мужчин.

Для женщин самым важным во время знакомства с противоположным полом оказались общие темы для разговора (37%), опрятность собеседника (34%) и приятные черты лица (32%). А вот мужчины уверены, что для лучшего впечатления важнее всего подобрать стильную одежду (33%). На самом деле этот пункт оказался у девушек только на четвертом месте по значимости.

При этом опрос показал, что мужчины тщательно готовятся к первому свиданию. Чтобы понравиться женщине, они стараются выглядеть скромно (20%), покупают новую одежду и обувь (17%), моются и бреются (15%). Каждый шестой обновляет стрижку (15%), а девятая часть респондентов (11%) делает маникюр и педикюр. Примечательно, что 14% опрошенных мужчин намеренно не употребляют алкоголь на первом свидании, чтобы не испортить впечатление о себе.

Женщины, в свою очередь, тоже стараются выглядеть скромно (25%). Кроме того, почти четверть опрошенных девушек мало едят на свидании (24%). Каждая десятая делает прическу и макияж. А вот новую одежду и обувь специально для свидания покупают только 4% опрошенных. Четверть респонденток и вовсе уверены, что особенная подготовка не нужна — это мужчина должен стараться понравиться даме (25%).

Для образа на свидание почти каждая вторая девушка (46%) выбирает удобную и комфортную одежду. Однако мужчины скорее бы обрадовались более смелому образу. Так, почти каждый пятый (18%) хотел бы видеть на девушке откровенное платье, подчеркивающее фигуру.

Большинство мужчин приходят на встречу в повседневной одежде (джинсы и рубашка, 56%), а около четверти предпочитают деловой костюм (23%). Женщины оказались солидарны с противоположным полом — 56% также уверены, что повседневная одежда является самым подходящим вариантом. В то же время каждая четвертая считает, что ее спутник должен быть одет в вещи люксовых брендов, а каждая десятая (9%) — в деловой костюм.

9 декабря сообщалось, что у каждого десятого россиянина были романтические отношения с иностранцами, при этом каждый третий из них не учил английский язык. Как показал опрос, треть интернациональных пар разговаривает на русском (33%). И только каждая четвертая пара — 24% — общается на английском языке.