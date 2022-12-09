Каждый десятый россиянин имел романтические отношения с иностранцами

У каждого десятого россиянина были романтические отношения с иностранцами, при этом каждый третий из них не учил английский язык. Это следует из данных опроса направления «Английский язык» в Skillbox и команды исследований VK, поступивших 9 декабря «Известиям».

Как отметили социологи, треть интернациональных пар разговаривает на русском (33%). И только каждая четвертая пара — 24% — общается на английском языке.

Опыт общения с иностранцами на английском языке имеет 41% россиян. При этом 34% опрошенных общаются в соцсетях, а одна пятая — случайно на улице.

«Во время отпуска чаще знакомятся с иностранцами женщины — каждая четвертая (23%), а среди мужчин — только каждый десятый (11%)», — отметили специалисты.

В ходе опроса эксперты выяснили, что более половины россиян хотели бы свободно общаться на английском — 53%, при этом более других навык востребован у респондентов в возрасте 18–24 года.

«Наибольшая часть респондентов учила язык, но забросила занятия (42%). Половина из тех, кто учит английский, обучается ему самостоятельно (55%)», — следует из опроса.

Главной мотивацией к изучению английского языка россияне назвали возможность свободного общения в любой точке мира, так заявили 29% опрошенных.

Желание смотреть фильмы и читать книги в оригинале выразили 16% респондентов, а 13% упомянули возможность трудоустроиться за границей.

О перспективах переезда из России упомянули 9% опрошенных, о знакомствах с иностранцами — 6%.

Из тех, кто когда-либо учил или сейчас изучает английский, 6% оценивают свой навык как «свободное владение». Треть респондентов может похвастаться лишь обрывочными знаниями, а 24% владеет только письменными навыками, но плохо воспринимает английскую речь на слух и испытывает сложности в поддержании разговора.

«Многие россияне думают, что им уже поздно учить язык. Но самое главное в изучении английского — не когда, а как», — прокомментировала главный методист и автор методики английского языка в Skillbox Инна Гивенталь.

В начале декабря опрос показал, что свыше 40% опрошенных россиян негативно относятся к использованию иностранных букв или слов в рекламе.

Как следует из опроса, в топ сфер, в которых, по мнению россиян, недопустимы иностранные слова, входят государственные организации (более 50%), образование (около 20%), банки (около 13%).