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Более 40% россиян считают неуместным использование иностранных слов в рекламе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Свыше 40% опрошенных россиян негативно относятся к использованию иностранных букв или слов в рекламе, следует из проведенного коммуникационным агентством «Дела PR» исследования, с которым 5 декабря ознакомились «Известия».

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Из этих респондетов более 16% предпочли бы видеть в рекламе только русскоязычные слова, почти 11% негативно относятся именно к избытку иностранных слов в рекламных объявлениях и вывесках. Еще 5,3% россиян отталкивает такая реклама. Более 8% ответили, что лучше все иностранные буквы заменять на русские.

В то же время около 16% ответивших на вопросы отметили, что стали хуже относиться к иностранным словам в рекламе после февраля 2022 года, 6% теперь меньше переходят по таким объявлениям, а около 2% перестали покупать товары с такой рекламой.

Также исследование «Дела PR» касалось возникающих у россиян ассоциаций с русскими и иностранными буквами в рекламе. Почти 40% опрошенных заявили, что русские слова ассоциируются у них с традициями, 23% ― с надежностью. При этом всего чуть более 3% опрошенных ответили, что с надежностью у них ассоциируются англоязычные слова, а около 18% рассказали, что английские слова в рекламе ассоциируются у них с «чужими». Около 1,5% признались, что русские названия вызывают ассоциации с несовременностью, 5% считают, что для передовых товаров и услуг лучше подходят названия на латинице.

Как следует из опроса, в топ сфер, в которых, по мнению россиян, недопустимы иностранные слова, входят государственные организации (более 50%), образование (около 20%), банки (около 13%). Также более 6% отметили, что иноязычные написания не уместны в сфере товаров повседневного спроса, около 10% ― транспорта, около 5% ― в сфере недвижимости и жилищного строительства. Почти 30% опрошенных заявили, что во всех сферах иностранные слова уместны.

Ранее, 1 декабря, в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий запретить использовать в рекламе иноязычные слова.

До этого, 10 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о подготовленном законопроекте, который запрещает размещение вывесок с рекламой на иностранном языке.

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