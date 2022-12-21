Экоактивисты срезали верхушку главной рождественской ели Берлина

Экоактивисты срезали верхушку рождественской ели у Бранденбургских ворот в Берлине в среду, 21 декабря.

На подъемной платформе две женщины поднялись на вершину 15-метровой ели и там с помощью ручной пилы спилили два метра от дерева.

«Пока что в Германии мы видим только верхушку лежащую в основе катастрофы», — объяснила свои действия одна из активисток.

Активистки попытались обратить внимание на проблему климатического коллапса в Германии.

Ранее, 14 декабря, в Мюнхене активисты экологического движения Letzte Generation из-за холода не смогли приклеить себя к асфальту. Двое протестующих, мужчина и женщина, хотели перекрыть уличное движение, приклеив себя к дорожному покрытию. Они разлили клей из ведер и сели в образовавшуюся лужу. Однако из-за отрицательной температуры свойства вещества нарушились и оно не сработало. Когда стало ясно, что активистов можно переместить с дороги, полицейские оттащили их на тротуар.

9 декабря власти Мюнхена запретили на ближайшие четыре недели проведение акций экоактивистов, во время которых те приклеивают себя к автомобильным дорогам на улицах. Указ вступил в силу 10 декабря и продлится до 8 января 2023 года.

Днем ранее активисты Letzte Generation заблокировали взлетно-посадочную полосу в аэропорту Мюнхена, приклеив ладони к асфальту. После этого ее пришлось временно закрыть.

24 ноября все рейсы из аэропорта Берлина были отложены в связи с проникновением экоактивистов Letzte Generation на рулежную дорожку. Затем протестующие приклеили свои ладони к дорожке, по которой самолет выруливает к взлетной полосе, заблокировав путь для воздушных судов. После этого лава МВД Германии Нэнси Фезер осудила действия экоактивистов. По словам Фезер, подобные действия активистов негативно влияют на репутацию общественных движений, борющихся с изменением климата.