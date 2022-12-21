Неизвестный устроил стрельбу в офисе продаж квартир в Москве

Мужчина устроил стрельбу в офисе продаж квартир одного из жилых комплексов Москвы. По данным «Известий», инцидент произошел днем 20 декабря.

О произошедшем сообщил в полицию менеджер по продажам, который работает в этом офисе.

По его словам, мужчина во время беседы с сотрудником офиса продаж внезапно достал травматический пистолет, после он направил его на собеседника и стал угрожать расправой.

Злоумышленник также обругал нецензурной бранью работника, после чего дважды выстрелил в разные стороны. Менеджер, испугавшись за свою жизнь, покинул офис продаж.

По факту произошедшего проводится проверка.

10 декабря в Екатеринбурге местный житель устроил стрельбу около бизнес-центра «Высоцкий» из-за столика в кафе. Мужчина сидел за столиком в одном из заведений рядом с бизнес-центром.

Затем к нему подсел незнакомый человек, после этого завязался конфликт со стрельбой. Незнакомец, подсевший за стол к стрелявшему, скрылся. Никаких заявлений в полицию от него не поступало.