В Екатеринбурге мужчина устроил стрельбу из-за столика в кафе

В Екатеринбурге местный житель устроил стрельбу утром в субботу, 10 декабря, около бизнес-центра «Высоцкий». В результате происшествия никто не пострадал, заявил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

«Хозяин пистолета — местный житель 1984 года рождения по имени Леонид — имеет разрешение на оружие Гранд пауэр Т12, доставлен в территориальный ОВД, где сейчас с ним работают сыщики, которые устанавливают мотив произошедшего», — приводит его слова издание E1.ru.

По информации полиции, мужчина сидел за столиком в одном из заведений рядом с бизнес-центром. Затем к нему подсел незнакомый человек, после этого завязался конфликт со стрельбой.

Уточняется, что мужчина, подсевший за стол к стрелявшему, скрылся. Никаких заявлений в полицию от него не поступало.

30 ноября на юго-западе Москвы двое вооруженных налетчиков отобрали у мужчины сумку со $100 тыс., в процессе задержания один из них открыл стрельбу по полицейским. При стрельбе никто не пострадал. Стрелявший был задержан.