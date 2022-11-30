Налетчик открыл стрельбу по полицейским при задержании в Москве

На юго-западе Москвы двое вооруженных налетчиков отобрали у мужчины сумку со $100 тыс., в процессе задержания один из них открыл стрельбу по полицейским. Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

При стрельбе никто не пострадал.

В результате стрелявший был задержан. Им оказался ранее судимый 29-летний приезжий, у мужчины изъяли травматический пистолет, четыре патрона, более $5 тыс. и 152 тыс. рублей.

Второй налетчик позже был задержан в арендованной квартире в Московской области. В ходе проведения обыска у него изъяли травматический пистолет, на который у мужчины имелось разрешение.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ», — говорится в сообщении.

В октябре Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело из-за стрельбы в полицейского на улице Ярцевской. Тогда подозреваемый открыл огонь по машинам и в сторону сотрудников из гладкоствольного охотничьего ружья дробью.