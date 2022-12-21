Макрон сообщил о намерении поговорить с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил 20 декабря в интервью телеканалу LCI.

Перед этим французский лидер планирует поговорить с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я намерен это сделать, когда переговорю с гендиректором МАГАТЭ и президентом Зеленским, так как предметом нашего следующего разговора будет ядерная безопасность и безопасность гражданской инфраструктуры на Украине, в особенности Запорожской АЭС, если к тому моменту не возникнут другие темы, которые окажутся первоочередными», — ответил Макрон на вопрос о том, когда он проведет телефонный разговор с Путиным.

Накануне Путин заявил, что поддерживает контакты с коллегами по телефону, в том числе с французским лидером Эммануэлем Макроном.

15 декабря Макрон рассказал, что намерен обсудить с Путиным вопросы безопасности на атомных электростанциях (АЭС) на Украине, в частности Запорожской АЭС.

До этого, 5 декабря, президент Франции сказал, что поддерживает регулярные дискуссии и прямые контакты с российским коллегой, так как считает сохранение прямого канала связи «лучшим способом восстановить взаимодействие».

Между тем 6 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил мнение, что Макрон много говорит о планах пообщаться с Путиным, но реальных шагов пока не предпринимается.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».