Реклама
Прямой эфир
Мир
В Турции предсказали Украине катастрофу из-за конфликта с Россией
Происшествия
Автомобиль влетел в отбойник на МКАД
Мир
Замминистра обороны Украины опубликовала фото солдата с эмблемой СС
Политика
Путин обвинил Киев в намеренных обстрелах жилых кварталов Донецка
Мир
Большинство граждан ЕС высказались за переговоры России и Украины
Общество
Путин встретился с врио главы ДНР Пушилиным в Кремле
Мир
В Афганистане талибы запретили женщинам учиться в университетах
Общество
Путин указал на необходимость стабильной медпомощи для жителей ЛНР
Мир
Четыре истребителя ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Дамаску
Мир
В США забили тревогу из-за «вторжения» в страну мигрантов
Мир
Пентагон заявил о достаточном количестве стратегических бомбардировщиков в США
Спорт
Месси посвятил победу на ЧМ-2022 Диего Марадоне

Макрон сообщил о намерении поговорить с Путиным

Макрон заявил о планах поговорить с Путиным после разговора с главой МАГАТЭ и Зеленским
0
Фото: REUTERS/Johanna Geron
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил 20 декабря в интервью телеканалу LCI.

Безграничная преданность: куда Макрон и Шольц ведут Европу
Франция стремится к лидерству, Германия — к стабильности

Перед этим французский лидер планирует поговорить с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я намерен это сделать, когда переговорю с гендиректором МАГАТЭ и президентом Зеленским, так как предметом нашего следующего разговора будет ядерная безопасность и безопасность гражданской инфраструктуры на Украине, в особенности Запорожской АЭС, если к тому моменту не возникнут другие темы, которые окажутся первоочередными», — ответил Макрон на вопрос о том, когда он проведет телефонный разговор с Путиным.

Накануне Путин заявил, что поддерживает контакты с коллегами по телефону, в том числе с французским лидером Эммануэлем Макроном.

15 декабря Макрон рассказал, что намерен обсудить с Путиным вопросы безопасности на атомных электростанциях (АЭС) на Украине, в частности Запорожской АЭС.

До этого, 5 декабря, президент Франции сказал, что поддерживает регулярные дискуссии и прямые контакты с российским коллегой, так как считает сохранение прямого канала связи «лучшим способом восстановить взаимодействие».

Между тем 6 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил мнение, что Макрон много говорит о планах пообщаться с Путиным, но реальных шагов пока не предпринимается.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022