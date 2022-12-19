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Путин заявил о сохранении деловых отношений с Макроном

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Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 декабря, заявил, что поддерживает контакты с коллегами по телефону, в том числе с французским лидером Эммануэлем Макроном.

«У меня со многими коллегами сохраняются деловые отношения. В том числе и с президентом Франции. Мы, действительно, поддерживаем контакты по телефону», — сказал он на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров в Минске.

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Путин напомнил о том, что Макрон посещал Москву и после начала спецоперации.

Ранее, 15 декабря, Макрон рассказал, что намерен обсудить с Путиным вопросы безопасности на атомных электростанциях (АЭС) на Украине, в частности, Запорожской АЭС.

До этого, 5 декабря, президент Франции сказал, что поддерживает регулярные дискуссии и прямые контакты с российским коллегой, так как считает сохранение прямого канала связи «лучшим способом восстановить взаимодействие».

Тогда же член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя это, отметил, что Макрон пытается балансировать между следованием антироссийскому курсу и своими интересами. По мнению депутата, на фоне зимы и энергокризиса продолжать терять собственные ресурсы ради Киева — «далеко не радужная перспектива» для стран Евросоюза, поэтому теперь западные политики «озадачены тем, как тянуть время, озвучивая тему переговоров».

Между тем помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что Макрон много говорит о планах пообщаться с Путиным, но реальных шагов пока не предпринимается.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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