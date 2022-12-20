США предложили России вернуть на Землю экипаж «Союза МС-22» на своих кораблях

Американские специалисты предложили вернуть экипаж поврежденного корабля «Союз МС-22» с Международной космической станции (МКС) на своих кораблях, но на данный момент такая необходимость отсутствует. Об этом во вторник, 20 декабря, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Они (США. – Ред.) предлагают различные варианты помощи, вплоть до того, чтобы на своих кораблях спустить наших космонавтов. Но в этом нет сегодня никакой необходимости», — сообщил Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее в этот день Борисов во время сеанса связи с российским экипажем станции выразил надежду на штатное завершение экспедиции корабля «Союз МС-22».

Он также указал, что американские коллеги российских космонавтов на МКС проявили себя достойно в сложившейся ситуации, протянув руку помощи.

15 декабря стало известно о повреждении радиатора системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи на корабле «Союз МС-22». Сообщалось об утечке из блока охлаждения. Тогда работы по выходу в открытый космос были приостановлены.

В первые дни после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке достигала +40 градусов. После температура стабилизировалась на уровне около +30 градусов.

На следующий день после поломки в NASA рассказали, что испытание двигателей корабля прошло успешно. Там же отметили, что температура и влажность внутри космического судна находятся в допустимых пределах, все системы МКС работают нормально и экипажу станции ничего не угрожает.

Накануне Борисов рассказал, что предварительный осмотр поврежденного корабля «Союз МС-22» показал, что отверстие в системе охлаждения корабля меньше миллиметра. Это и привело к разгерметизации.

Он указал, что корабль находится в рабочем состоянии. По его словам, к 19 февраля будет подготовлен резервный корабль на замену неисправному.