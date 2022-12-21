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Россияне рассказали о критериях идеального жилья

Опрос: россияне рассказали, как представляют себе идеальное жилье
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Большинство россиян хотели бы жить в загородном доме, при этом также большинство одним из главных признаков идеального жилья назвали транспортную доступность. Такие данные следуют из результата опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберУслуги». Текст имеется в распоряжении «Известий».

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44% опрошенных россиян отметили, что их жилье мечты представляет собой загородный дом. 23% респондентов рассказали, что хотели бы жить в новостройке на высоком этаже, а 18% участников исследования наоборот отметили квартиру в малоэтажной новостройке.

Еще 17% респондентов указали, что хотели бы жить во вторичном жилье, а 10% — в таунхаусе. 6% опрошенных отметили, что их идеальная квартира должна находиться в историческом доме.

В варианте «Другое» 10% респондентов чаще всего указывали дом в городе, домик на берегу моря или в лесу.

Наиболее важными признаками идеального жилья россияне назвали транспортную доступность (60%), качество постройки дома (55%) и доступность социальной инфраструктуры (47%).

44% участников исследования указали на значимость экологической ситуации в районе проживания, а 43% — на развитую критическую инфраструктуру.

Для 38% опрошенных важен высокий уровень безопасности, а 37% респондентов отметили значимость парков и зеленых зон.

В идеальном жилище, по мнению 63% россиян, должна быть большая кухня-гостиная. Еще половина участников исследования отметили важность красивого вида из окна, а 39% опрошенных хотели бы иметь гардеробную.

39% респондентов обращают внимание на высокие потолки, а у 32% россиян в идеальном жилье должны быть панорамные окна.

В варианте «Другое» 9% респондентов чаще всего отмечали, что хотели бы жить на солнечной стороне, чтобы в помещении было светло и тепло. 35% опрошенных россиян в идеальном жилье достаточно трех комнат. 23% респондентов отметили, что хотели бы иметь четыре комнаты, а 19% — более четырех комнат.

Еще 17% опрошенных рассказали, что им было бы достаточно двух комнат, а 6% наслаждались бы однокомнатным помещением.

В открытом вопросе россияне рассказали, сколько, по их мнению, стоит их идеальное жилье. Средняя сумма по России составила 12 900 000 рублей.

19 декабря было опубликовано исследование компании Rockwool Россия, согласно которому каждый пятый житель России (61%) ежедневно страдает от слишком шумных соседей, особенно сильно — в новогодние праздники. Главная проблема, с которой жители многоквартирных домов сталкиваются из-за шумных соседей, — это нарушения сна, от них страдают 30% респондентов. Еще 19% опрошенных из-за шума стали реже отдыхать дома, а 11% отмечают, что шум мешает им работать. Кроме того, 11% участников опроса стали более раздражительными, 8% начали испытывать постоянную головную боль.

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