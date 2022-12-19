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Более 60% опрошенных россиян испытывают проблемы из-за шумных соседей

Исследование: каждый пятый житель России ежедневно страдает от слишком шумных соседей
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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Каждый пятый житель России (61%) ежедневно страдает от слишком шумных соседей, особенно сильно — в новогодние праздники. Об этом говорят результаты опроса специалистов компании «ROCKWOOL РФ», с которыми 19 декабря ознакомились «Известия».

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По данным аналитиков, главная проблема, с которой жители многоквартирных домов сталкиваются из-за шумных соседей, — это нарушения сна, от них страдают 30% респондентов. Еще 19% опрошенных из-за шума стали реже отдыхать дома, а 11% отмечают, что шум мешает им работать. Кроме того, 11% участников опроса стали более раздражительными, 8% начали испытывать постоянную головную боль.

При этом 47% россиян отмечают, что самый критичный вид шума от соседей — звуки ремонта, 27% называют ссоры и крики, 19% больше всего недовольны громкой музыкой и телевизором, 16% ― застольями и вечеринками (что особенно актуально в период новогодних праздников). 15% считают самым раздражающим шумом детский плач, 11% ― лай собак и звук музыкальных инструментов, сообщили специалисты.

«Жалобы могут возникать по двум причинам: это либо действительно шумные соседи (ремонт, маленький ребенок, очень громко работающий телевизор, громкие голоса, вечеринки и т.д.), либо слабая звукоизоляция между квартирами. Во втором случае соседи могут вести себя довольно тихо, но вы всё равно будете слышать каждый чих», ― рассказала специалист по технической поддержке и обучению компании «ROCKWOOL Россия» Наталья Пахомова.

По ее словам, наиболее слабая звукоизоляция наблюдается в домах с монолитным каркасом, а это один из популярных вариантов новостроек.

«Самая хорошая защита от шума — в кирпичных домах, но на первичном рынке они встречаются реже и стоят дороже», — уточнила эксперт.

По информации экспертов, более 20% россиян готовы тратить на защиту от лишнего шума сумму, эквивалентную более 10% стоимости квартиры. Около 30% респондентов согласны отдать за звукоизоляцию более скромную сумму, а половина опрошенных пока не готова тратить деньги на дополнительную защиту от лишнего шума при покупке жилья.

Как сообщалось 8 декабря, эксперты Национального научно-исследовательского совета Канады провели исследование, в ходе которого выяснили, что шум от соседей негативно влияет на сон, а также создает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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