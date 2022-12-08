Канадские ученые заявили о риске развития заболеваний из-за шумных соседей

Шумные соседи негативно влияют на сон, а также создают риск развития заболеваний. К такому выводу пришла группа исследователей из Национального научно-исследовательского совета Канады. Результаты их работы опубликовало издание Medicalxpress.

В рамках исследования ученые воссоздали типичную гостиницу, где роняли предметы и громко топали ногами. Параллельно с этим все звуки были записаны.

Позже записи включили участникам эксперимента, чтобы они рассказали о своих ощущениях. Оказалось, что громкие удары от падения тяжелых вещей или топот раздражают людей сильнее, чем монотонный шум.

По мнению исследователей, длительное воздействие таких звуков может привести к нарушениям сна или развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

В январе 2021 года адвокат проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева рассказала, что при попытке привлечения к ответственности шумных соседей необходимо иметь в виду, что регулирование подобных отношений происходит как на федеральном, так и на региональном уровне.

Так, в разных регионах установлены разные нормы тишины. Например, в Москве запрещается шуметь с 23:00 до 7:00, в Подмосковье — с 22:00 до 10:00 по выходным и с 21:00 до 8:00 в будние дни. Кроме того, в зависимости от региона существуют временные рамки проведения ремонтных работ.

В августе 2020 года адвокат Дмитрий Томко заявил, что для того, чтобы призвать шумных соседей к ответственности, сначала нужно определиться с характером создаваемого шума, чтобы знать, в какой надзорный орган обращаться.