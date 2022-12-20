Bloomberg предупредил о возможном усилении энергокризиса из-за потолка цен на газ

Потолок цен на природный газ, согласованный странами Евросоюза (ЕС), может нарушить поставки газа в регион и усилить энергетический кризис. Об этом 20 декабря написало агентство Bloomberg.

В статье отмечается, что хоть ограничение может и помочь предотвратить резкие колебания цен на газ, оно также может сделать ЕС более уязвимым перед нехваткой поставок и усилением конкуренции со стороны Азии. По мнению представителей отрасли, объемы природного газа будут направляться в Азию, если цены там будут выше, чем предельные цены в Европе.

Кроме того, введение потолка цен без ограничения спроса создает риск дефицита поставок за счет стимулирования потребления, говорится в статье. Это может привести к уменьшению мирового предложения в 2023 году и даже вынудить страны установить норму потребления газа.

19 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч. Отмечается, что, выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе. Известно, что данная мера начнет работать с 15 февраля.

В тот же день европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст заявил о том, что одобренный Евросоюзом (ЕС) потолок цен на газ не стабилизирует рынок. Показатель должен находиться хотя бы на уровне €100 за МВт·ч.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, ценового потолка на газ вряд ли окажет серьезное влияние на трубопроводные поставки из России, но ослабит влияние Европы как центра коммерческих сделок и сделает ее менее привлекательной для инвесторов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал введенный Евросоюзом (ЕС) лимит цен на газ неприемлемым и счел это посягательством на рыночное ценообразование. По его словам, Москва однозначно ответит на такие действия, но ей понадобится время.

Россия подчеркивала, что в случае введения ограничений на энергоресурсы не будет действовать против здравого смысла и в вопросе поставок будет исходить из собственной выгоды.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».