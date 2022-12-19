В Кремле прокомментировали введение Евросоюзом потолка цен на газ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал введенный Евросоюзом (ЕС) лимит цен на газ посягательством на рыночное ценообразование. По его словам, Москва однозначно ответит на такие действия, но ей понадобится время.

«Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночные процессы. Любые ссылки на потолок неприемлемы», — сказал он журналистам.

ЕС вводит потолок цен на газ с 15 февраля на уровне €180 за 1 МВт·ч. В совете ЕС заявили, что данная мера временная и ценовой потолок может быть отменен, если на рынке возникнет дефицит голубого топлива.

Ранее в этот день стало известно, что все страны ЕС согласовали лимит цен. Выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе.

Также в понедельник эксперт Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» предположил, что ЕС установит мягкие ограничения и не сможет поддерживать фиксированную цену на газ. Он отметил, что в случае, если ЕС установит жесткую форму механизма предельной цены, он рискует остаться без газа.

Дискуссия о введении ценового потолка на газ ведется в ЕС не первый месяц, однако достичь соглашения странам — членам Евросоюза ранее не удавалось. 24 ноября 15 государств отказались поддержать предложение о потолке цен на газ, представленное Еврокомиссией. Основная причина недовольства — неудовлетворительная цена, которая оказалась выше средней на рынке.

Как отмечал 9 декабря президент России Владимир Путин, Москва не будет продавать свои энергоресурсы в те страны, которые согласовали ограничения, и добавил, что российские власти готовят ответ на эти действия.

Ряд стран начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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