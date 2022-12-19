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В Кремле прокомментировали введение Евросоюзом потолка цен на газ

Песков: России потребуется время для ответа на потолок цен на газ, действия ЕС неприемлемы
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал введенный Евросоюзом (ЕС) лимит цен на газ посягательством на рыночное ценообразование. По его словам, Москва однозначно ответит на такие действия, но ей понадобится время.

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«Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночные процессы. Любые ссылки на потолок неприемлемы», — сказал он журналистам.

ЕС вводит потолок цен на газ с 15 февраля на уровне €180 за 1 МВт·ч. В совете ЕС заявили, что данная мера временная и ценовой потолок может быть отменен, если на рынке возникнет дефицит голубого топлива.

Ранее в этот день стало известно, что все страны ЕС согласовали лимит цен. Выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе.

Также в понедельник эксперт Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» предположил, что ЕС установит мягкие ограничения и не сможет поддерживать фиксированную цену на газ. Он отметил, что в случае, если ЕС установит жесткую форму механизма предельной цены, он рискует остаться без газа.

Дискуссия о введении ценового потолка на газ ведется в ЕС не первый месяц, однако достичь соглашения странам — членам Евросоюза ранее не удавалось. 24 ноября 15 государств отказались поддержать предложение о потолке цен на газ, представленное Еврокомиссией. Основная причина недовольства — неудовлетворительная цена, которая оказалась выше средней на рынке.

Как отмечал 9 декабря президент России Владимир Путин, Москва не будет продавать свои энергоресурсы в те страны, которые согласовали ограничения, и добавил, что российские власти готовят ответ на эти действия.

Ряд стран начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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