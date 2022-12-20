Песков назвал неприемлемыми попытки Евросоюза установить потолок цен на газ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 19 декабря, назвал неприемлемыми попытки Запада установить потолок цен на газ.

«Любые ссылки на «потолок» неприемлемы», — сказал он журналистам.

Песков подчеркнул, что это стало бы нарушением рыночного процесса ценообразования. Пресс-секретарь президента России уточнил, что в случае введения потолка цен на газ Москва примет ответные меры.

Он добавил, что для принятия ответных мер России потребуется время, чтобы «взвесить все за и против при выработке решений».

19 декабря страны Евросоюза согласовали лимит цен на голубое топливо в €180 за МВт·ч — мера начнет действовать с 15 февраля 2023 года в случае удержания этого потолка в течение трех дней.

Опрошенные «Известиями» эксперты посчитали, что новое ограничение ЕС в виде ценового потолка на газ вряд ли окажет серьезное влияние на трубопроводные поставки из России, но ослабит влияние Европы как центра коммерческих сделок и сделает ее менее привлекательной для инвесторов.

Как заявил в понедельник европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст, одобренный ЕС потолок цен на газ на уровне €180 за МВт·ч не стабилизирует рынок. Он сказал, что в ЕС существуют принципиальные разногласия по вопросу ограничения цен на газ. Так, Германия выступает против этого, а министр экономики страны Роберт Хабек предостерегает о последствиях вмешательства в рынок и призывает страны ЕС проявлять осторожность.

Кроме того, 19 декабря эксперт Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» предположил, что Евросоюз установит мягкие ограничения и не сможет поддерживать фиксированную цену на газ. Он отметил, что в случае, если ЕС установит жесткую форму механизма предельной цены, он рискует остаться без газа.

Как отмечал 9 декабря президент России Владимир Путин, Москва не будет продавать свои энергоресурсы в те страны, которые согласовали ограничения, и добавил, что российские власти готовят ответ на эти действия.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.