Евросоюз (ЕС) использует антироссийские инициативы для того, чтобы отвести внимание от своего участия в преступлениях Киева. Такое мнение во вторник, 20 декабря, выразил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью «РИА Новости».

Таким образом он прокомментировал стремление западных государств организовать «международный трибунал» в отношении России.

«Евросоюз, который участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений на Украину, таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений», — заявил дипломат.

Вершинин отметил, что подобное мероприятие без участия Москвы не будет иметь юридической силы. Собеседник агентства упомянул резолюцию Европарламента о признании РФ «спонсором терроризма», которая также является не более чем формальностью, хотя и демонстрирует беспрецедентный уровень враждебности.

Ранее, 14 декабря, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в разговоре с «Известиями» выразил сомнение в том, что международный трибунал по Украине будет легитимным. По его словам, далеко не все страны придерживаются «универсальной общеевропейской позиции» и вряд ли поддержат эту идею. Эксперт добавил, что «с таким же успехом» Россия может создать трибуналы, связанные с конфликтами, в которых участвовали европейские страны.

До этого, 7 декабря, адвокат и кандидат юридических наук Александр Карабанов сообщил, что решение о создании международного трибунала принимает специальная комиссия ООН. Международный трибунал может выносить любые приговоры, кроме смертной казни. Организация такого мероприятия в отношении России невозможна, подчеркнул эксперт.

Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что инициатива западных стран, которые предложили создать «международный суд по Украине», абсолютно нелегитимна и не создаст никаких последствий для России.

30 ноября Франция сообщила о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. После этого в МИД РФ указали, что Париж на протяжении восьми лет игнорировал преступления киевского режима против жителей Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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