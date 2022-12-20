Госдеп США пригрозил Белоруссии новыми санкциями

США могут ввести новые санкции в отношении Белоруссии, если власти республики продолжат укреплять сотрудничество с РФ в контексте украинского конфликта. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы внимательно следим за тем, будет ли Белоруссия оказывать дополнительную поддержку [России] <...> на Украине, и продолжим очень пристально следить. Если это произойдет, мы дадим пропорциональный ответ за счет введения дополнительных мер», — заявил он в ходе брифинга.

Между тем, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Вашингтон обеспокоен возможным участием Минска в спецоперации РФ.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Белоруссия остается для России союзником номер один и ни одна из сторон никого не принуждает к интеграции, все действуют исходя из своих интересов. По его словам, обвинения в том, что Москва оказывает давление на Минск ради поддержки специальной военной операции (СВО), безосновательны.

Ранее в понедельник российский президент Владимир Путин обсудил с главой Белоруссии Александром Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства, а также подтвердил готовность сотрудничать в вопросах производства оружия и развивать практику совместных военных учений.

В тот же день главы оборонных ведомств России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в рамках переговоров в Минске обсудили укрепление обороноспособности двух стран.

11 декабря начальник генштаба ВС Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что наибольшую тревогу у Минска вызывает граница с Украиной. По его словам, погранслужба республики фиксирует нарушение границы двух стран с украинской стороны.

До этого, 30 ноября, Виктор Хренин высказал мнение о том, что страны Запада рассматривают Россию и Белоруссию в качестве противников и прорабатывают вопросы наступательного характера.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года, продолжается. О начале СВО президент России объявил 24 февраля.

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