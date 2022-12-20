Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником
Экономика
Россияне стали финансово грамотнее в 2022 году
Мир
Главком ВСУ признал проблему дезертирства среди украинских военных
Происшествия
Машина скорой помощи столкнулась с иномаркой в центре Москвы
Экономика
В ГД предложили ограничить удаленную работу для налоговых нерезидентов
Происшествия
Мэр Донецка подтвердил попадание снарядов в больницу и детский сад
Мир
Путин заявил о подготовке летчиков Белоруссии для самолетов с ядерным оружием
Мир
Мэр Львова сообщил о большой очереди из грузовиков на границе с Польшей
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Мир
Лавров заявил об участии РФ в расследовании теракта в ЦАР
Мир
Венгрия выступила против введения потолка цен на газ в Евросоюзе
Мир
В конгрессе рекомендовали предъявить Трампу обвинения из-за штурма Капитолия
Сюжет:

Госдеп США пригрозил Белоруссии новыми санкциями

Госдеп США пригрозил Белоруссии новыми санкциями при увеличении поддержки России
0
Фото: REUTERS/Manuel Balce Ceneta/Pool
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США могут ввести новые санкции в отношении Белоруссии, если власти республики продолжат укреплять сотрудничество с РФ в контексте украинского конфликта. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Слияние без поглощения: Путин оценил будущее Союзного государства
На встрече в Минске президенты РФ и Белоруссии согласовали цены на газ и определили ориентиры военного сотрудничества

«Мы внимательно следим за тем, будет ли Белоруссия оказывать дополнительную поддержку [России] <...> на Украине, и продолжим очень пристально следить. Если это произойдет, мы дадим пропорциональный ответ за счет введения дополнительных мер», — заявил он в ходе брифинга.

Между тем, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Вашингтон обеспокоен возможным участием Минска в спецоперации РФ.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Белоруссия остается для России союзником номер один и ни одна из сторон никого не принуждает к интеграции, все действуют исходя из своих интересов. По его словам, обвинения в том, что Москва оказывает давление на Минск ради поддержки специальной военной операции (СВО), безосновательны.

Ранее в понедельник российский президент Владимир Путин обсудил с главой Белоруссии Александром Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства, а также подтвердил готовность сотрудничать в вопросах производства оружия и развивать практику совместных военных учений.

В тот же день главы оборонных ведомств России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в рамках переговоров в Минске обсудили укрепление обороноспособности двух стран.

11 декабря начальник генштаба ВС Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что наибольшую тревогу у Минска вызывает граница с Украиной. По его словам, погранслужба республики фиксирует нарушение границы двух стран с украинской стороны.

До этого, 30 ноября, Виктор Хренин высказал мнение о том, что страны Запада рассматривают Россию и Белоруссию в качестве противников и прорабатывают вопросы наступательного характера.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года, продолжается. О начале СВО президент России объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022