Песков назвал глупыми западные публикации о принуждении Минска к спецоперации

Заявления в публикациях западных СМИ о том, что целью поездки в Минск президента РФ Владимира Путина якобы является принуждение Белоруссии к участию в специальной военной операции (СВО) на Украине, не имеют под собой никакой основы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 19 декабря.

«Абсолютно глупые, безосновательные измышления», — отметил он.

Ранее в этот день Песков анонсировал темы предстоящих переговоров российского лидера и президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, помимо прочего будут затронуты военные вопросы. Песков также отметил, что Белоруссия остается для России союзником номер один и ни одна из сторон никого не принуждает к интеграции, все действуют исходя из своих интересов.

О запланированных на 19 декабря переговорах лидеров в Минске изначально сообщила пресс-служба Лукашенко. Отмечалось, что участие в них примут не только главы государств, но и члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. Затем Путин и Лукашенко продолжат переговоры в формате «один на один», после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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