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Медведев назвал цинизмом заявления британского премьера о переговорах по Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на ложь, цинизм и двуличие в заявлениях премьер-министра Великобритании Риши Сунака относительно переговоров по Украине. Об этом он написал 19 декабря в своем Telegram-канале.

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«Вот молодой премьер с ранее нехарактерной для Туманного Альбиона фамилией выдал: пока Россия не выведет войска с территории Украины, никаких переговоров быть не может. И это притом что везде, кстати и некстати, из всех утюгов англосаксы несут: мол, сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет. Получается ложь, двуличие и запредельный цинизм», — подчеркнул он.

Медведев напомнил о том, что Великобритания по-прежнему контролирует Фолклендские острова, принадлежащие Аргентине.

«Лучше пусть британцы наконец свалят с Мальвинских островов и вернут их аргентинцам. Фолкленды — это не Британия, а Аргентина!» — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Он также поздравил сборную Аргентины по футболу с победой в чемпионате мира по футболу в Катаре.

Ранее 19 декабря премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла в ситуации, пока российские войска находятся на территории страны. По мнению политика, любой призыв России к прекращению огня нужно игнорировать.

До этого, 17 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назвал бессмысленными переговоры с РФ, начать которые его призывают лидеры других стран.

12 декабря Зеленский озвучил три шага для прекращения конфликта. Первый — предоставление Киеву современной военной техники. Второй — поддержка финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году. Третьим шагом, по мнению президента Украины, должно быть выполнение предложенной Зеленским ранее «формулы мира» и созыв саммита Global Peace Formula Summit.

9 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Президент пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Однако именно Киев вышел из переговорного процесса.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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