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Путин поручил скорректировать стратегию развития АПК до 2030 года

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 апреля 2023 года принять меры по корректировке стратегии развития агропромышленного (АПК) и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года. Соответствующие поручения размещены на сайте Кремля.

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Уточняется, что они даны кабмину главой государства в целях обеспечения среднегодового темпа роста объемов производства продукции агропромышленного комплекса на уровне не менее 3% в год.

Ранее, 1 декабря, правительство РФ сообщило о намерении направить 12,6 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей, принимающих участие в реализации экспортных программ по федеральному проекту «Экспорт продукции АПК». Как считают в кабмине, финансирование даст возможность экспортерам продукции АПК увеличить оборотные средства.

До этого, в ноябре, Путин призвал определить факторы роста в стратегии продовольственной безопасности и необходимость расширения или внедрения новых мер поддержки.

В сентябре вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала о реализации обновленной стратегии развития российского АПК до 2030 года как одной из долгосрочных мер, которая поможет активизировать экспорт на фоне большого урожая. По ее словам, там предложены совершенно другие подходы, например, к решению проблем логистики, заложено строительство судов, в том числе для перевозки зерновых.

В августе правительство РФ ввело льготные кредиты для аграриев на производство и переработку сельхозсырья и покупку рефрижераторов. Представители АПК России смогут взять кредиты по ставке до 5% на срок до 15 лет.

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