Путин допустил необходимость новых мер поддержки продовольственной безопасности

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября призвал определить факторы роста в стратегии продовольственной безопасности и необходимость расширения или внедрения новых мер поддержки.

«Нужно обратить особое внимание на необходимость внедрения новых или расширения действующих механизмов поддержки. Также внимание нужно обратить на показатели импортозамещения критически важных видов сельхозпродукции, а также продукции, используемой в АПК», — сказал он на церемонии запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области в режиме видеоконференции.

27 сентября Путин отметил, что благодаря рекордным показателям по собранному урожаю Россия гарантированно обеспечит свои потребности и сможет нарастить экспорт. В то же время глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что, несмотря на санкции, страна увеличивает поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки.

29 августа премьер-министр страны Михаил Мишустин отметил, что сельхозпроизводители РФ успешно выполняют задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны. Он указал тогда, что правительство приняло несколько новых решений для поддержки сельхозпроизводителей, в том числе смягчило условия получения грантов на реализацию научно-технических и комплексных проектов в агропромышленном комплексе.

17 августа правительство РФ ввело льготные кредиты для аграриев на производство и переработку сельхозсырья и покупку рефрижераторов. Представители АПК России смогут взять кредиты по ставке до 5% на срок до 15 лет.

В июне сообщалось, что экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК), несмотря на все факторы риска, за пять месяцев 2022 года вырос на 16%.

По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, в Южную Корею за указанный срок было экспортировано на 19% больше продовольствия, в Белоруссию поставки выросли на 33%, в 3,6 раза они также увеличились в Индию.