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Путин допустил необходимость новых мер поддержки продовольственной безопасности

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин 21 ноября призвал определить факторы роста в стратегии продовольственной безопасности и необходимость расширения или внедрения новых мер поддержки.

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«Нужно обратить особое внимание на необходимость внедрения новых или расширения действующих механизмов поддержки. Также внимание нужно обратить на показатели импортозамещения критически важных видов сельхозпродукции, а также продукции, используемой в АПК», — сказал он на церемонии запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области в режиме видеоконференции.

27 сентября Путин отметил, что благодаря рекордным показателям по собранному урожаю Россия гарантированно обеспечит свои потребности и сможет нарастить экспорт. В то же время глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что, несмотря на санкции, страна увеличивает поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки.

29 августа премьер-министр страны Михаил Мишустин отметил, что сельхозпроизводители РФ успешно выполняют задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны. Он указал тогда, что правительство приняло несколько новых решений для поддержки сельхозпроизводителей, в том числе смягчило условия получения грантов на реализацию научно-технических и комплексных проектов в агропромышленном комплексе.

17 августа правительство РФ ввело льготные кредиты для аграриев на производство и переработку сельхозсырья и покупку рефрижераторов. Представители АПК России смогут взять кредиты по ставке до 5% на срок до 15 лет.

В июне сообщалось, что экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК), несмотря на все факторы риска, за пять месяцев 2022 года вырос на 16%.

По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, в Южную Корею за указанный срок было экспортировано на 19% больше продовольствия, в Белоруссию поставки выросли на 33%, в 3,6 раза они также увеличились в Индию.

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