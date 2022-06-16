В России экспорт продукции АПК вырос на 16%

Экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК), несмотря на все факторы риска, за пять месяцев 2022 года вырос на 16%. Об этом 16 июня сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе сессии «Продовольственная безопасность: глобальные вызовы и возможности» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

Как пояснила вице-премьер, в Южную Корею за указанный срок было экспортировано на 19% больше продовольствия, в Белоруссию поставки выросли на 33%, в 3,6 раза они также увеличились в Индию.

«Россия кормит не только себя, но и ключевые страны с точки зрения количества населения. А количество населения, по оценкам экспертов, к 2050 году вырастет до 10 млрд человек», — указала Абрамченко.

Данный анализ означает, что такие страны, как Россия, которые являются донорами продовольствия, должны понимать, что дальше придется кормить еще большее количество людей на планете. А для этого нужно бережно относится к запасам почвенных и водных ресурсов, заметила вице-премьер.

5 мая из доклада Еврокомиссии стало известно, что поставки российской сельскохозяйственной продукции в ЕС выросли более чем на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем экспорта в этой категории товаров составил €659 млн.

1 апреля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил поставлять продовольствие только в дружественные РФ страны. В своем Telegram-канале он перечислил принципы, на которых страна строит свою продовольственную безопасность. Он подчеркнул, что приоритетом остается внутренний рынок, а государство будет продолжать контролировать цены и системно помогать аграриям. По его словам, торговать продовольствием с недружественными странами Москва не будет. Также он предложил расширить список запрещенных к ввозу продуктов из таких государств.

Тогда же юрист и медиатор Юрий Капштык, комментируя «Известиям» слова Медведева, заявил, что импорт продовольствия из России может осуществляться на большой азиатский и африканский рынки, а поставки ряда продукции также возможны в Южную Америку. Эта категория товаров всегда фактически стратегическая, и покупатели на нее всегда будут. Он подчеркнул, что российские продукты более экологически чистые, так как в РФ отсутствуют генетически модифицированные продукты в массовом виде.

Согласно информации федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе России от 30 марта, в 2021 году российский экспорт продукции АПК составил $37,1 млрд, что на 21% больше показателя 2020 года. Таким образом, агроэкспорт обновил достигнутый рекорд 2020-го. В течение 2021 года РФ поставила на внешние рынки более 71 млн т продовольствия и сельхозсырья.

Импортерами стали более 160 стран. На первое место среди крупнейших покупателей вышла Турция, увеличившая закупки на 38%, до $4,3 млрд. Китай опустился на второе место, сократив импорт из России на 12%, до $3,6 млрд. Также в топ-5 покупателей вошли Казахстан ($2,8 млрд, +33%), Южная Корея ($2,5 млрд, +41%) и Белоруссия ($1,8 млрд, +28%).