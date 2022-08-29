Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти Херсонской области назвали фантазиями сообщения о наступлении ВСУ
Мир
Британцы высмеяли поломку своего новейшего авианосца
Общество
Организатор незаконного автопробега в Москве признал вину
Мир
Глава Shell допустил растягивание газового кризиса в ЕС на несколько зим
Мир
СМИ узнали о раздражении Белого дома из-за высказываний Лиз Трасс
Мир
Захарова назвала самоубийственными обстрелы Киевом ЗАЭС
Происшествия
Семь человек пострадали при экстренной посадке Ми-8 под Сургутом
Мир
Из-за засухи в Великобритании на поверхности появилась затопленная деревня
Мир
Путин указал на попытки Запада дискредитировать национальную политику РФ
Туризм
Финляндия опубликовала новые правила получения туристических виз для россиян
Общество
Украинка Вовк лично привела в действие взрывное устройство в машине Дугиной
Мир
В США заявили о крупном просчете в отношении России

Мишустин заявил о выполнении задач по обеспечению продовольственной безопасности РФ

Мишустин заявил, что сельхозпроизводители успешно решают задачи по обеспечению продбезопасности РФ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сельхозпроизводители РФ успешно выполняют задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны. Об этом в понедельник, 29 августа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Сельскохозяйственная отрасль продолжит бурный рост»
Генеральный директор холдинга «Щелково Агрохим» Салис Каракотов — о перспективах агропромышленного комплекса России

Он отметил, что сейчас крайне важно оперативно реагировать на запросы предприятий и граждан, помогая им преодолевать текущие проблемы и трудности.

«Мы принимаем необходимые решения для поддержки наших предприятий, наших граждан. <...> Особое внимание надо уделить сельхозпроизводителям, которые успешно выполняют задачи продовольственной безопасности», — сказал премьер-министр на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Мишустин отметил, что правительство приняло несколько новых решений для поддержки сельхозпроизводителей, в том числе смягчило условия получения грантов на реализацию научно-технических и комплексных проектов в агропромышленном комплексе. По его словам, так производителям кормов и аграриям станет проще привлечь ресурсы.

2 августа стало известно, что больше 4 млн т зерновых собрали аграрии в Волгоградской области к началу августа. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года урожай увеличился на 1 млн т.

Ранее рекордный урожай озимых зерновых и бобовых культур — 2 млн т — собрали в Крыму. В Красногвардейском районе урожайность составила 46 ц с 1 га, в Раздольненском — свыше 43 ц с 1 га.

12 июля Мишустин заявил, что спрос на российскую сельскохозяйственную продукцию вырос в текущем году в разы на фоне продовольственного кризиса в мире. Он подчеркнул, что Россия будет максимально развивать собственное производство в сельском хозяйстве. По его словам, первые результаты в сферах сельхозтехники и селекции семян можно будет увидеть уже примерно через 2,5 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022