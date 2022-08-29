Мишустин заявил о выполнении задач по обеспечению продовольственной безопасности РФ

Сельхозпроизводители РФ успешно выполняют задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны. Об этом в понедельник, 29 августа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он отметил, что сейчас крайне важно оперативно реагировать на запросы предприятий и граждан, помогая им преодолевать текущие проблемы и трудности.

«Мы принимаем необходимые решения для поддержки наших предприятий, наших граждан. <...> Особое внимание надо уделить сельхозпроизводителям, которые успешно выполняют задачи продовольственной безопасности», — сказал премьер-министр на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Мишустин отметил, что правительство приняло несколько новых решений для поддержки сельхозпроизводителей, в том числе смягчило условия получения грантов на реализацию научно-технических и комплексных проектов в агропромышленном комплексе. По его словам, так производителям кормов и аграриям станет проще привлечь ресурсы.

2 августа стало известно, что больше 4 млн т зерновых собрали аграрии в Волгоградской области к началу августа. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года урожай увеличился на 1 млн т.

Ранее рекордный урожай озимых зерновых и бобовых культур — 2 млн т — собрали в Крыму. В Красногвардейском районе урожайность составила 46 ц с 1 га, в Раздольненском — свыше 43 ц с 1 га.

12 июля Мишустин заявил, что спрос на российскую сельскохозяйственную продукцию вырос в текущем году в разы на фоне продовольственного кризиса в мире. Он подчеркнул, что Россия будет максимально развивать собственное производство в сельском хозяйстве. По его словам, первые результаты в сферах сельхозтехники и селекции семян можно будет увидеть уже примерно через 2,5 года.