Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков подтвердил приверженность Москвы ядерной сделке с Ираном
Мир
МИД РФ призвал мировое сообщество дать оценку преступлению в Еленовке
Мир
В Германии перестали принимать беженцев с Украины из-за превышения квот
Экономика
МИД РФ поприветствовал начало реализации «продуктовой сделки»
Мир
Лукашенко пообещал быстро давать гражданство жителям соседних стран
Мир
Reuters сообщило о развертывании четырех кораблей ВМС США к востоку от Тайваня
Мир
Шойгу заявил об освобождении шести населенных пунктов в ДНР
Мир
На Украине объявили о начале обязательной эвакуации граждан из Донбасса
Мир
Спецборт с Пелоси вылетел из Куала-Лумпура
Мир
В ЛНР сообщили о вывозе Киевом документов из госорганов Днепра
Культура
Усадьбе «Архангельское» в Подмосковье присвоен статус музея-заповедника
Экономика
В Болгарии попросили власти вернуть поставки газа из России

Аграрии собрали рекордный урожай зерна в Волгоградской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Больше 4 млн т зерновых собрали аграрии в Волгоградской области к началу августа. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года урожай увеличился на 1 млн т.

По данным комитета сельского хозяйства, средняя урожайность зерновых составляет 32 ц с 1 га. Для сравнения, в 2021 году показатель составил 21 ц, уточняет сайт «НовостиВолгограда.ру». На текущий момент обмолочено 60% площадей посевов.

Лидером по объемам урожая стал Октябрьский район, где собрали 300 тыс. т зерна. Еще по 200 тыс. т урожая собрали в Калачевском, Котельниковском, Клетском, Суровикинском, Серафимовичском и Чернышевском районах.

По итогам сельскохозяйственного сезона аграрии рассчитывают собрать 4,7 млн т зерна. Губернатор Андрей Бочаров предложил посвятить рекордный урожай 80-летию Сталинградской битвы.

Ранее рекордный урожай озимых зерновых и бобовых культур — 2 млн т — собрали в Крыму. В Красногвардейском районе урожайность составила 46 ц с 1 га, в Раздольненском — свыше 43 ц с 1 га.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022