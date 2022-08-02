Аграрии собрали рекордный урожай зерна в Волгоградской области

Больше 4 млн т зерновых собрали аграрии в Волгоградской области к началу августа. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года урожай увеличился на 1 млн т.

По данным комитета сельского хозяйства, средняя урожайность зерновых составляет 32 ц с 1 га. Для сравнения, в 2021 году показатель составил 21 ц, уточняет сайт «НовостиВолгограда.ру». На текущий момент обмолочено 60% площадей посевов.

Лидером по объемам урожая стал Октябрьский район, где собрали 300 тыс. т зерна. Еще по 200 тыс. т урожая собрали в Калачевском, Котельниковском, Клетском, Суровикинском, Серафимовичском и Чернышевском районах.

По итогам сельскохозяйственного сезона аграрии рассчитывают собрать 4,7 млн т зерна. Губернатор Андрей Бочаров предложил посвятить рекордный урожай 80-летию Сталинградской битвы.

Ранее рекордный урожай озимых зерновых и бобовых культур — 2 млн т — собрали в Крыму. В Красногвардейском районе урожайность составила 46 ц с 1 га, в Раздольненском — свыше 43 ц с 1 га.