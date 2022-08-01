В Крыму собрали рекордный урожай озимых зерновых

В Крыму собрали рекордные 2 млн т озимых зерновых и бобовых. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова.

Как отмечается в материале, урожай был собран с площади 558 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур, намолочено около 2,1 млн т.

«Наибольшая урожайность зерновых культур в Красногвардейском районе – порядка 46 ц/га, в Раздольненском – более 43 ц/га, Красноперекопском – свыше 41 ц/га», – рассказал Аксенов.

Уточняется, что в прошлом году в Крыму собрали 1,5 млн т зерна — на 48% больше, чем в 2020 году.

7 июля агроном Октябрина Ганичкина объяснила, как спасти урожай в жаркую погоду. Эксперт рассказала, что в сильную жару растениям необходимо больше влаги, но, чтобы не навредить, следует соблюдать правила полива.