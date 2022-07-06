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Россиянам дали советы по спасению урожая в жару

Агроном Ганичкина объяснила, как спасти урожай в жаркую погоду
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Агроном Октябрина Ганичкина объяснила, как спасти урожай в жаркую погоду.

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В беседе с «Газетой.Ru» эксперт рассказала, что в сильную жару растениям необходимо больше влаги, но чтобы не навредить огурцам и помидорам, следует соблюдать правила полива.

По ее словам, поливать огурцы нужно два раза в день — утром и вечером, а помидоры заливать не стоит.

«Если огурцам надо на один квадратный метр 1,5–2 ведра воды, то на помидоры ее требуется вдвое больше, лучше тщательно поливать их раз в три-четыре дня», — порекомендовала агроном.

Она также посоветовала проливать водой дорожки в огуречной теплице, повышенная влажность воздуха идет на пользу растениям. При этом от полива томатов на ночь лучше отказаться. Ганичкина указала на то, что лучше всего поливать помидоры с утра. Она объяснила, что если делать это вечером, на стенках теплицы скапливается конденсат, который падает на листья и растения сгорают.

Вместе с этим собеседница издания напомнила, что для спасения овощей от выгорания в теплице надо не забывать о проветривании. Ганичкина призвала не закрывать дверь вечером, пишет Pravda.Ru.

Как отмечает сайт kp.ru со ссылкой на специалистов, пока томаты растут и цветут, их надо поливать раз в неделю по 1 л на куст. Когда плоды начнут наливаться, поливы увеличивают до одного раза в пять дней по 3 л на куст. Но как только томаты начинают поспевать, поливы прекращают совсем — в противном случае плоды начнут растрескиваться и гнить.

5 июля дачникам назвали лучшие сидераты для дачного участка. Отмечается, что эта группа растений, выращивающихся в качестве природного удобрения, в числе прочего повышает плодородие и помогает избавиться от патогенов. Для дачного участка лучше всего выбрать однолетний люпин, вику, клевер, фацелию, люцерну, рапс, горчицу, овес, редьку масличную, а также рожь озимую, сообщает телеканал «360».

В июне агроном Алексей Володихин рассказал, какими простыми способами можно повысить урожайность клубники. По его словам, растению в первую очередь необходима своевременная подкормка три раза за сезон. Первая из них должна произойти в конце апреля, для нее потребуется развести 10 г мочевины на 10 л воды. Грядки нужно поливать исходя из 1 ведра на 1 кв. м. Полив, отметил Володихин, крайне важен для клубники. Осуществлять его нужно с середины мая по середину августа один раз в неделю.

В конце июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал хороший урожай в России, поскольку в мае и июне не было засухи. По его словам, «если не было засухи в мае и июне, то дальше уже июльская засуха, даже если будет, не столь опасна, там уже начинается уборка», пишет НСН.

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