Россиянам дали советы по спасению урожая в жару

Агроном Октябрина Ганичкина объяснила, как спасти урожай в жаркую погоду.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт рассказала, что в сильную жару растениям необходимо больше влаги, но чтобы не навредить огурцам и помидорам, следует соблюдать правила полива.

По ее словам, поливать огурцы нужно два раза в день — утром и вечером, а помидоры заливать не стоит.

«Если огурцам надо на один квадратный метр 1,5–2 ведра воды, то на помидоры ее требуется вдвое больше, лучше тщательно поливать их раз в три-четыре дня», — порекомендовала агроном.

Она также посоветовала проливать водой дорожки в огуречной теплице, повышенная влажность воздуха идет на пользу растениям. При этом от полива томатов на ночь лучше отказаться. Ганичкина указала на то, что лучше всего поливать помидоры с утра. Она объяснила, что если делать это вечером, на стенках теплицы скапливается конденсат, который падает на листья и растения сгорают.

Вместе с этим собеседница издания напомнила, что для спасения овощей от выгорания в теплице надо не забывать о проветривании. Ганичкина призвала не закрывать дверь вечером, пишет Pravda.Ru.

Как отмечает сайт kp.ru со ссылкой на специалистов, пока томаты растут и цветут, их надо поливать раз в неделю по 1 л на куст. Когда плоды начнут наливаться, поливы увеличивают до одного раза в пять дней по 3 л на куст. Но как только томаты начинают поспевать, поливы прекращают совсем — в противном случае плоды начнут растрескиваться и гнить.

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