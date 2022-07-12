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Мишустин заявил о росте спроса на сельскохозяйственную продукцию из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Спрос на российскую сельскохозяйственную продукцию вырос в текущем году в разы на фоне продовольственного кризиса в мире. Об этом заявил 12 июля премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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«Интерес к сельскохозяйственным поставкам из России был достаточно высоким и раньше. Сейчас, с учетом растущей мировой продовольственной инфляции, спрос увеличился в разы», — сообщил он на стратегической сессии по сельскому хозяйству.

Мишустин отметил, что по итогам прошлого года за рубеж было направлено отечественной продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на более чем $37 млрд.

Мишустин подчеркнул, что Россия будет максимально развивать собственное производство в сельском хозяйстве. По его словам, первые результаты в сферах сельхозтехники и селекции семян можно будет увидеть уже примерно через 2,5 года.

«Важная задача — это максимальное развитие собственного производства: начиная от семян, ветеринарных препаратов, племенного материала до сельхозмашин или оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности», — сказал он.

Премьер-министр также указал, что в условиях санкционного давления со стороны Запада, важно не снижать темпы производства продукции в РФ.

16 июня вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК), несмотря на все факторы риска, за пять месяцев 2022 года вырос на 16%. Как пояснила вице-премьер, в Южную Корею за указанный срок было экспортировано на 19% больше продовольствия, в Белоруссию поставки выросли на 33%, в 3,6 раза они также увеличились в Индию.

5 мая из доклада Еврокомиссии стало известно, что поставки российской сельскохозяйственной продукции в ЕС выросли более чем на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем экспорта в этой категории товаров составил €659 млн.

Еще 2 июня помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия будет делать все, что в ее силах, чтобы мир избежал голода. По его мнению, причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США. Как указал Орешкин, Москва активно экспортирует продовольствие и будет стараться покрыть дефицит продукции в мире.

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