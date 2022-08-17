Правительство одобрило постановление о льготных кредитах для предприятий АПК

Правительство РФ ввело льготные кредиты для аграриев на производство и переработку сельхозсырья и покупку рефрижераторов. Соответствующее постановление в среду, 17 августа, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Представители агропромышленного комплекса (АПК) России смогут взять кредиты по ставке до 5% на срок до 15 лет.

«Чтобы помочь бизнесу, работающему в этой сфере, и дальше наращивать выпуск продукции, правительство упрощает доступ к льготным кредитам», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Он пояснил, что предприятия агропрома смогут воспользоваться кредитами по пятипроцентной ставке на производство и переработку сельскохозяйственного сырья. Также они смогут приобрести рефрижераторные контейнеры, что позволит своевременно поставлять скоропортящуюся продукцию на дальние расстояния.

Ранее, 12 июля, Мишустин заявил, что Россия будет максимально развивать собственное производство в сельском хозяйстве. Он отметил, что первые результаты в сферах сельхозтехники и селекции семян можно будет увидеть уже примерно через 2,5 года.

Глава правительства также подчеркнул, что спрос на российскую сельскохозяйственную продукцию вырос в текущем году в разы на фоне продовольственного кризиса в мире. По его словам, в прошлом году за рубеж было направлено отечественной продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов более чем на $37 млрд.

16 июня вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК), несмотря на все факторы риска, за пять месяцев 2022 года вырос на 16%. Как пояснила вице-премьер, в Южную Корею за указанный срок было экспортировано на 19% больше продовольствия, в Белоруссию поставки выросли на 33%, в 3,6 раза они также увеличились в Индию.