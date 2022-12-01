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Правительство направит 12,6 млрд рублей на поддержку экспорта аграриев

На поддержку экспорта продукции АПК направят 12,6 млрд рублей
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Правительство России намерено направить 12,6 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей, принимающих участие в реализации экспортных программ по федеральному проекту «Экспорт продукции АПК». Об этом в четверг,1 декабря, сообщила пресс-служба кабмина.

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Соответствующее распоряжение от 27 ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Инвестиции направят в уставной капитал Россельхозбанка.

Как считают в правительстве, финансирование даст возможность экспортерам продукции АПК увеличить оборотные средства. Также будет возможно провести реструктуризацию кредитов, снизить риски, связанные с расчетами в валюте и сбоем поставок, и по итогу добиться увеличения экспорта сельхозпродукции.

21 ноября президент России Владимир Путин призвал определить факторы роста в стратегии продовольственной безопасности и необходимость расширения или внедрения новых мер поддержки.

Ранее, 23 сентября, вице-премьер Виктория Абрамченко отмечала, что Россия сохраняет все поставки продовольствия в дружественные страны и даже наращивает в ряд недружественных. Основные поставки продовольствия приходятся на Ближний Восток и Африку.

Тогда вице-премьер также рассказывала о реализации обновленной стратегии развития российского АПК до 2030 года как одной из долгосрочных мер, которая поможет активизировать экспорт на фоне большого урожая.

В конце августа Мишустин отмечал, что сельхозпроизводители РФ успешно выполняют задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны. Он указал тогда, что правительство приняло несколько новых решений для поддержки сельхозпроизводителей, в том числе смягчило условия получения грантов на реализацию научно-технических и комплексных проектов в агропромышленном комплексе.

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