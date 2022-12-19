Футболист Карим Бензема заявил о завершении карьеры в сборной Франции

Нападающий испанского клуба «Реал Мадрид» Карим Бензема заявил о том, что он заканчивает свое выступление за сборную Франции по футболу. Об этом он написал 19 декабря на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Я приложил усилия и совершил ошибки, чтобы быть тем, кем являюсь сегодня, и я горжусь этим! Я написал свою историю [в сборной Франции], и она закончилась», — указано в публикации.

Ранее, 19 ноября, Бензема не смог завершить тренировку с национальной командой и покинул поле досрочно из-за обострения травмы подколенного сухожилия и растяжения колена. На фоне обострившейся травмы футболист не смог участвовать в ЧМ-2022 в Катаре.

18 декабря сборная Аргентины победила Францию в финале чемпионата мира. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) в пользу Аргентины.

Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира (1978, 1986, 2022).

Французские болельщики после поражения национальной сборной вышли на улицы Парижа, чтобы излить негодование и досаду. На Елисейских Полях произошло несколько стычек с сотрудниками полиции.