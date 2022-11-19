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Нападающий сборной Франции Бензема травмировался накануне ЧМ-2022

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Нападающий сборной Франции Карим Бензема не смог завершить тренировку с национальной командой 19 ноября и покинул поле досрочно из-за обострения недавней травмы, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Портал L'Equipe утверждает, что форвард сборной получил на тренировке травму бедра и пропустит матч против Австралии. Тренерский штаб также обеспокоен новой травмой футболиста и не исключает, что Бензема не сможет участвовать в чемпионате.

Ранее Бензема восстанавливался после травмы подколенного сухожилия и растяжения колена.

Первый матч Франции на ЧМ-2022 против сборной Австралии состоится 22 ноября. 26 ноября действующие чемпионы мира сыграют против Дании, 30-го — против Туниса.

22-й по счету мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это первый в истории Кубок мира, проходящий осенью-зимой, и второй, проводимый на территории Азии. Расписание, группы, трансляции, прогнозы, а также интересные факты и скандалы — в материале «Известий».

В августе Карим Бензема был признан лучшим футболистом в сезоне-2021/22 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В прошедшем сезоне Бензема выиграл вместе с клубом Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Суперкубок страны. Всего он забил 44 мяча в 46 матчах за команду.

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