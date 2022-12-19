В Париже начались массовые погромы после поражения сборной на ЧМ-2022
Французские болельщики после поражения национальной сборной в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре высыпали на улицы Парижа, чтобы излить негодование и досаду. Кадры того, как европейские болельщики выражают боль от проигрыша спортивной команды, смогла запечатлеть вечером, 18 декабря, журналист Ирина Ротару.
«Для французов проигрыш в финале чемпионата мира по футболу стал настоящей трагедией. Они уже готовились отмечать победу, но их постигло такое разочарование. Недовольные фанаты начинают крушить все вокруг. Париж сегодня точно не будет спать спокойно», — рассказала корреспондент.
Футбольные болельщики на ряде улиц устроили беспорядки. На Елисейских Полях произошло несколько стычек с сотрудниками полиции.
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