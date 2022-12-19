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Военный обозреватель рассказал о характеристиках комплекса «Ирония»

Военный обозреватель Литовкин: комплекс «Ирония» помогает артиллерии наносить эффективные удары по противнику
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Военный обозреватель Виктор Литовкин 19 декабря рассказал «Известиям» о технических характеристиках многофункционального оптико-электронного комплекса «Ирония», который российские войска применяют на купянском направлении.

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«Это прибор разведки наведения артиллерийских орудий. Там есть оптический прибор, который видит на расстоянии до 5 км, есть электроника, которая может зафиксировать объект, который обнаружен, определить расстояние до него, его координаты и передавать информацию на пункт артиллерийской или системы залпового огня», — сказал эксперт.

Литовкин добавил, что комплекс «Ирония» эффективен при разных погодных условиях, например в туман или дождь.

«Это очень хороший комплекс, потому что он работает и в туман, и во время дождя, он всепогодный, и ночью может работать. Он помогает артиллерии наносить эффективные удары по противнику. Он может быть неподвижный, двигаться на машине, а может быть переносной», — заключил обозреватель.

Ранее в этот день боец специального назначения Западного военного округа рассказал, что на купянском направлении российские войска применяют комплекс «Ирония» для наведения на цели и съемки ударов по украинским боевикам.

В данном варианте военные используют переносной прибор наблюдения. Как объяснил источник, комплекс оснащен тепловизором и лазерным дальномером, что позволяет вести наблюдение, собирать информацию о местности и выявлять различные объекты. Кроме того, у прибора действует режим видеосъемки.

15 декабря российские войска сорвали попытку атаки украинских боевиков на купянском направлении, уничтожив до 35 человек. В Минобороны РФ уточнили, что попытка атаки ВСУ была сорвана упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, а также ударами армейской авиации в направлении населенного пункта Софиевка Луганской Народной Республики.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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