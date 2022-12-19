Десять человек пострадали при обрушении строительных лесов в Подмосковье
Десять человек пострадали при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске. Об этом сообщили в экстренных службах Московской области в понедельник, 19 декабря.
Все пострадавшие являются рабочими, которые в момент происшествия занимались установкой строительных конструкций.
«По улице Краснознаменная, дом 19, произошло обрушение строительных лесов. В результате пострадали 10 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии», — сообщили ТАСС в экстренных службах.
Информации о погибших не поступало.
По некоторым данным, под завалами могут оставаться люди. На месте продолжают работать спасатели.
Ранее, 15 декабря, сообщалось об обрушении водонапорной башни в одном из сел Красноярского края. Данных о пострадавших не поступало.