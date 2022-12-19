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Госструктуры за год пытались купить люкс-авто на 450 млн

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Госкомпании и госучреждения в 2022 году разместили заказы на покупку дорогостоящих автомобилей премиум-класса на общую сумму почти 450 млн рублей. Об этом «Известиям» 19 декабря рассказали в Народном фронте.

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«За 2022 год экспертами Народного фронта выявлено 55 закупок, по которым заказчикам направлены письма с просьбой обосновать размещение заказа на люксовые автомобили стоимостью от 4 млн до почти 18 млн рублей. 64% — это закупки государственных компаний, естественных монополий и поставщиков услуг населению. Их траты видны через портал госзакупок», — сказал руководитель бюро расследований Валерий Алексеев.

Впрочем, после предупреждений общественников почти половину закупок дорогих машин на общую сумму в 200 млн рублей удалось отменить.

Однако эксперты отметили вновь возросший интерес организаций к такой роскоши: последние годы подобные закупки появлялись все реже, но в период СВО они вновь появились.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дорогое в удовольствие: госструктуры за год пытались купить люкс-авто на 450 млн

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