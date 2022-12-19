Дорогое в удовольствие: госструктуры за год пытались купить люкс-авто на 450 млн

Почти 450 млн рублей хотели потратить на покупку дорогостоящих автомобилей госкомпании и госучреждения в 2022 году. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе «Народного фронта». Общественникам удалось предотвратить почти половину трат — закупки люксовых машин на 200 млн рублей были отменены после предупреждений. Тем не менее экспертов смутил возросший интерес организаций к такой роскоши: в последние годы подобные истории, казалось, стали уходить в прошлое, но в период СВО они вновь стали появляться. В Совфеде «Известиям» пояснили, что это не противоречит закону, однако компании должны обладать самоконтролем.

Несвоевременные траты

Излишние траты госорганизаций и компаний с госучастием были в фокусе внимания «Народного фронта» с 2013-го. Такая работа позволила экспертам констатировать, что уже к 2016–2017 годам подобные закупки ушли в прошлое, а госзаказчики, министерства и региональные чиновники были вынуждены отказаться от роскоши.

Однако этот год обратил на себя внимание экспертов — в период проведения специальной военной операции на Украине спрос на авто класса люкс вновь появился. Так, эксперты бюро расследований «Народного фронта» провели мониторинг закупок роскоши госкомпаниями и компаниями с госучастием, а также государственными и муниципальными учреждениями. Общая сумма таких заказов составила почти 450 млн рублей, подсчитали общественники.

— За 2022 год экспертами «Народного фронта» выявлено 55 закупок, по которым заказчикам направлены письма с просьбой обосновать размещение заказа на люксовые автомобили стоимостью от 4 млн до почти 18 млн рублей. 64% — это закупки государственных компаний, естественных монополий и поставщиков услуг населению. Их траты видны через портал госзакупок, — сказал «Известиям» руководитель бюро расследований Валерий Алексеев.

Дорогое в удовольствие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Впрочем, он отметил, что после предупреждений общественников почти половина закупок дорогих машин на общую сумму 200 млн рублей по итогу была отменена. Среди тех, кто прислушался к рекомендациям «Народного фронта» и отказался от больших трат, оказались Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик, астраханский региональный центр спортивной подготовки «Звездный», «Связьинвестнефтехим» Республики Татарстан, «Госжилстрой» Саратовской области и НМИЦ «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова. В пресс-службе «Связьинвестнефтехима» подтвердили «Известиям», что договор был расторгнут по взаимному соглашению сторон. «Известия» также направили запросы в остальные перечисленные учреждения.

Однако далеко не все приняли во внимание сигналы о расточительности. Так, «Народный фронт» представил топ-5 закупок автомобилей класса люкс, которые не были отменены.

Первое место, по их данным, заняло АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и инноваций» с автомобилем за 17,4 млн рублей. Второе место — ПАО «Таттелеком» с 14 млн рублей за Toyota Land Cruiser 300. Третье — АО «Корпорация развития Забайкальского края» за Toyota Land Cruiser 300 за 12,8 млн рублей. Четвертое — АО «Московский завод по обработке специальных сплавов» за Genesis G80 Elite или аналог на сумму 12,8 млн рублей. Завершает рейтинг — АО «Дорожно-эксплуатационный комбинат», представители которого согласны передвигаться на Toyota Land Cruiser 200 за 8,3 млн рублей. «Известия» направили запросы в эти организации.

Элемент разумности

В «Таттелекоме» сказали «Известиям», что Toyota Land Cruiser приобреталась взамен вышедшего из строя Range Rover для служебных задач гендиректора и осуществления представительских функций «Таттелекома» и ООО «Твои мобильные технологии», суммарный годовой оборот которых составляет более 10 млрд, а прибыль — более 1,5 млрд рублей. По их словам, стоимость ремонта была нерентабельна. При этом в компании отметили, что выбор модели нового автомобиля был сделан в пользу более низкого класса. Более того, предыдущим руководством компании приобретались более дорогостоящие авто премиум-сегмента, подчеркнули в пресс-службе.

Дорогое в удовольствие Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

— Стоимость автомобиля в договоре указана с учетом НДС. Что касается затраченных на покупку средств, отметим, что компания развивается за счет получаемой прибыли от основных видов деятельности и не получает дотации от государства. Данная закупка проводилась в рамках бюджета публичного акционерного общества, в составе которого по состоянию на 29 апреля 2022 года насчитывалось порядка 16 тыс. владельцев акций, — сказали они.

Комментируя такие закупки в год проведения спецоперации, в пресс-службе компании заявили, что они ведут работу по поддержке мобилизованных татарстанцев и их семей. Так, компания предоставляет единовременную выплату в 100 тыс. рублей мобилизованным сотрудникам, а их родным предлагаются бесплатные домашний интернет и телевидение на шесть месяцев.

— Конечно, чаще всего госкомпании отвечают, что расходуют деньги из прибыли. Но эта прибыль формируется за счет выполнения государственных задач, на основе государственных ресурсов или оплачивается населением. Поэтому с деньгами тут надо обращаться также экономно, — сказали «Известиям» в «Народном фронте».

При этом эксперты подчеркнули: тот факт, что такие закупки стали появляться снова в год проведения СВО, нельзя назвать пробелом в законодательстве — «это пробелы в этике». По словам зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Константина Долгова, такие заказы действительно не противоречат законодательным нормам, но элемент разумности и самоограничения, несомненно, должен быть, особенно в текущей ситуации.

Дорогое в удовольствие Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Надо быть поскромнее в расходах управленческого характера, надо оптимизировать траты, чтобы они были по объему финансирования поскромнее. А по эффективности и результативности повыше, — добавил в беседе с «Известиями» бывший аудитор Счетной палаты РФ, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Впрочем, «Народный фронт» «взял на карандаш заказчиков, которые не смогли отказать себе в дорогих каретах», подчеркнули в организации. Если попытки таких закупок повторятся, общественники обратятся к головным организациям компаний с рекомендацией ввести ограничения на такие закупки, а также проверить их финансовую дисциплину, резюмировали там. «Известия» направили запрос в Счетную палату.