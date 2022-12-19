Дорогое в удовольствие: госструктуры за год пытались купить люкс-авто на 450 млн
Почти 450 млн рублей хотели потратить на покупку дорогостоящих автомобилей госкомпании и госучреждения в 2022 году. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе «Народного фронта». Общественникам удалось предотвратить почти половину трат — закупки люксовых машин на 200 млн рублей были отменены после предупреждений. Тем не менее экспертов смутил возросший интерес организаций к такой роскоши: в последние годы подобные истории, казалось, стали уходить в прошлое, но в период СВО они вновь стали появляться. В Совфеде «Известиям» пояснили, что это не противоречит закону, однако компании должны обладать самоконтролем.
Несвоевременные траты
Излишние траты госорганизаций и компаний с госучастием были в фокусе внимания «Народного фронта» с 2013-го. Такая работа позволила экспертам констатировать, что уже к 2016–2017 годам подобные закупки ушли в прошлое, а госзаказчики, министерства и региональные чиновники были вынуждены отказаться от роскоши.
Однако этот год обратил на себя внимание экспертов — в период проведения специальной военной операции на Украине спрос на авто класса люкс вновь появился. Так, эксперты бюро расследований «Народного фронта» провели мониторинг закупок роскоши госкомпаниями и компаниями с госучастием, а также государственными и муниципальными учреждениями. Общая сумма таких заказов составила почти 450 млн рублей, подсчитали общественники.
— За 2022 год экспертами «Народного фронта» выявлено 55 закупок, по которым заказчикам направлены письма с просьбой обосновать размещение заказа на люксовые автомобили стоимостью от 4 млн до почти 18 млн рублей. 64% — это закупки государственных компаний, естественных монополий и поставщиков услуг населению. Их траты видны через портал госзакупок, — сказал «Известиям» руководитель бюро расследований Валерий Алексеев.
Впрочем, он отметил, что после предупреждений общественников почти половина закупок дорогих машин на общую сумму 200 млн рублей по итогу была отменена. Среди тех, кто прислушался к рекомендациям «Народного фронта» и отказался от больших трат, оказались Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик, астраханский региональный центр спортивной подготовки «Звездный», «Связьинвестнефтехим» Республики Татарстан, «Госжилстрой» Саратовской области и НМИЦ «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова. В пресс-службе «Связьинвестнефтехима» подтвердили «Известиям», что договор был расторгнут по взаимному соглашению сторон. «Известия» также направили запросы в остальные перечисленные учреждения.
Однако далеко не все приняли во внимание сигналы о расточительности. Так, «Народный фронт» представил топ-5 закупок автомобилей класса люкс, которые не были отменены.
Первое место, по их данным, заняло АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и инноваций» с автомобилем за 17,4 млн рублей. Второе место — ПАО «Таттелеком» с 14 млн рублей за Toyota Land Cruiser 300. Третье — АО «Корпорация развития Забайкальского края» за Toyota Land Cruiser 300 за 12,8 млн рублей. Четвертое — АО «Московский завод по обработке специальных сплавов» за Genesis G80 Elite или аналог на сумму 12,8 млн рублей. Завершает рейтинг — АО «Дорожно-эксплуатационный комбинат», представители которого согласны передвигаться на Toyota Land Cruiser 200 за 8,3 млн рублей. «Известия» направили запросы в эти организации.
Элемент разумности
В «Таттелекоме» сказали «Известиям», что Toyota Land Cruiser приобреталась взамен вышедшего из строя Range Rover для служебных задач гендиректора и осуществления представительских функций «Таттелекома» и ООО «Твои мобильные технологии», суммарный годовой оборот которых составляет более 10 млрд, а прибыль — более 1,5 млрд рублей. По их словам, стоимость ремонта была нерентабельна. При этом в компании отметили, что выбор модели нового автомобиля был сделан в пользу более низкого класса. Более того, предыдущим руководством компании приобретались более дорогостоящие авто премиум-сегмента, подчеркнули в пресс-службе.
— Стоимость автомобиля в договоре указана с учетом НДС. Что касается затраченных на покупку средств, отметим, что компания развивается за счет получаемой прибыли от основных видов деятельности и не получает дотации от государства. Данная закупка проводилась в рамках бюджета публичного акционерного общества, в составе которого по состоянию на 29 апреля 2022 года насчитывалось порядка 16 тыс. владельцев акций, — сказали они.
Комментируя такие закупки в год проведения спецоперации, в пресс-службе компании заявили, что они ведут работу по поддержке мобилизованных татарстанцев и их семей. Так, компания предоставляет единовременную выплату в 100 тыс. рублей мобилизованным сотрудникам, а их родным предлагаются бесплатные домашний интернет и телевидение на шесть месяцев.
— Конечно, чаще всего госкомпании отвечают, что расходуют деньги из прибыли. Но эта прибыль формируется за счет выполнения государственных задач, на основе государственных ресурсов или оплачивается населением. Поэтому с деньгами тут надо обращаться также экономно, — сказали «Известиям» в «Народном фронте».
При этом эксперты подчеркнули: тот факт, что такие закупки стали появляться снова в год проведения СВО, нельзя назвать пробелом в законодательстве — «это пробелы в этике». По словам зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Константина Долгова, такие заказы действительно не противоречат законодательным нормам, но элемент разумности и самоограничения, несомненно, должен быть, особенно в текущей ситуации.
— Надо быть поскромнее в расходах управленческого характера, надо оптимизировать траты, чтобы они были по объему финансирования поскромнее. А по эффективности и результативности повыше, — добавил в беседе с «Известиями» бывший аудитор Счетной палаты РФ, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
Впрочем, «Народный фронт» «взял на карандаш заказчиков, которые не смогли отказать себе в дорогих каретах», подчеркнули в организации. Если попытки таких закупок повторятся, общественники обратятся к головным организациям компаний с рекомендацией ввести ограничения на такие закупки, а также проверить их финансовую дисциплину, резюмировали там. «Известия» направили запрос в Счетную палату.