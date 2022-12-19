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В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Порядок сбора платы за жилищно-коммунальные услуги (текущий ремонт, вывоз мусора, мытье подъездов, водоснабжение, отопление и т.д.) в России предложили изменить. В частности, переводить ее не сразу управляющей компании (УК), а на специально созданные счета. Мера должна повысить контроль за деньгами граждан, направляемых на оплату ЖКУ, рассказала «Известиям» глава фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

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Выбрать такой способ сбора средств жители смогут по желанию — для контроля будет необходим активный Совет дома. Аналогичные банковские счета используются сейчас для аккумулирования взносов за капремонт, пояснила она.

Сегодня, когда деньги попадают на счета УК, они становятся собственностью организации. И жильцы дома не могут контролировать их использование, быть уверены в том, что средства не расходуются, например, на нужды других домов, что оплачиваются действительно оказанные услуги и выполненные работы, сказала Косарева.

Эксперты предложили, чтобы деньги сначала поступали на специальные счета. Как только Совет дома убедится, что определенные услуги оказаны (например, в подъезде проведен косметический ремонт), он дает добро на перевод денег со спецсчета на счет УК. Для такого контроля и нужен активный Совет дома, добавила Косарева.

«Сегодня оплата содержания общего имущества дома авансируется на 100% независимо от того, насколько хорошо и в полном ли объеме оказаны услуги. Но заранее УК следует платить только около 30%. Поэтому мы поддерживаем идею и постараемся внести инициативу на рассмотрение нижней палаты в следующем году», — сказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Контроль затратами: в России предложили изменить систему оплаты ЖКУ

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