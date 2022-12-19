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«Счастливы за Бриттни Грайнер, Виктора Бута и их семьи»

Директор ХК «Автомобилист» и женского БК УГМК Максим Рябков — об обмене американской баскетболистки своей команды, выступлении на Востоке КХЛ и новой арене
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Фото: ХК «Автомобилист»
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Одной из главных неожиданностей нынешнего сезона КХЛ стало лидерство екатеринбургского «Автомобилиста» в Восточной конференции регулярного чемпионата. Эта команда в прошлом сезоне сенсационно не вышла в плей-офф, обладая одним из самых больших бюджетов на Востоке. При этом нынешний скачок в верхнюю часть таблицы произошел без глобальных изменений в составе. О причинах такого взлета, вероятных реформах в КХЛ и сроках строительства нового стадиона в интервью «Известиям» рассказал директор «Автомобилиста» Максим Рябков, занимающий эту же должность в женском баскетбольном клубе УГМК, за который еще в начале нынешнего года выступала двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира американка Бриттни Грайнер.

Напомним, в феврале Грайнер задержали в аэропорту «Шереметьево» после обнаружения в ее вещах электронных сигарет с гашишным маслом, оборот которого запрещен в России. В августе 32-летнюю баскетболистку осудили на девять лет колонии общего режима, а в декабре освободили в ходе обмена Виктора Бута.

— За счет чего «Автомобилист» так уверенно лидирует в конференции?

— Я не могу сказать, что мы кардинально изменили состав. Если посмотрите, основной костяк остался с прошлого сезона. Точечные изменения добавились. В первую очередь такие результаты — заслуга тренерского штаба во главе с Николаем Заварухиным. Второе, что дает плоды, — работа клуба в целом. В октябре-ноябре у нас были большие кадровые потери. Семь игроков из первых двух пятерок выпадали единовременно. Иногда отсутствовали 12 игроков основного состава. И здесь здорово проявила себя клубная система. Мы несколько лет готовили игроков в нашем фарм-клубе «Горняк» в ВХЛ, в молодежной команде «Авто» в МХЛ. Я думаю, это ключевые элементы успешного выступления в первой части чемпионата. Тщательная и вдумчивая работа тренерского штаба и способность наших молодых хоккеистов качественно заменять на отрезках выпадающих из-за травм лидеров.

— Насколько стабильно сейчас финансирование клуба? Опасения, что бюджет будет урезан, были реальными?

— Глобальных изменений в финансовой картине «Автомобилиста» не произошло. Мы благодарны акционерам за то, что они видят целесообразность финансирования, видят результаты этого сезона, результаты от функционирования клуба в целом. Так что можем поступательно развиваться и создавать команде условия, чтобы она показывала хорошие результаты.

— В женском баскетбольном УГМК та же ситуация?

— Пока стараемся сохранять свои стандарты — уровень выступления и уровень задач, которые стоят перед командой.

— На какой стадии сейчас строительство новой арены? Сроки предполагаемой сдачи изменились?

— Да, недавно было официальное заявление: руководитель строящейся арены сказал, что, к сожалению, приходится сдвигать сроки сдачи. Это происходит в связи с объективными трудностями, которые испытывают все, кто сталкивается со сложным импортным оборудованием. Ищем варианты качественно укомплектовать строящуюся арену.

— Какие сроки теперь актуальны?

— Сейчас руководителями арены и строительным дивизионом принято решение, что сроки строительства продлеваются на год. Ранее планировали ввести объект в эксплуатацию в декабре 2023-го, сейчас сдвинули на декабрь 2024 года. Посмотрим, как всё будет складываться дальше.

— Проблема в стоимости комплектующих или сложен сам по себе процесс их доставки?

— Оба момента присутствуют, тут вопрос комплексный. Но безнадежных ситуаций не бывает. Люди, которые за это отвечают, работают над вопросом.

— На недавнем собрании руководителей клубов КХЛ обсуждались вопросы возвращения старой системы начисления очков, когда за победу в основное время команда получала три балла, а не два, как сейчас. Вы за какой вариант?

— По мнению нашего клуба, логично, если есть четыре разновидности результата матча – победа в основное время (три очка), победа по буллитам или в овертайме (два), поражение в овертайме или по буллитам (одно), поражение в основное время (ноль). То есть как было до 2018 года. Непонятно, к чему склонится большая часть клубов. Но считаю логичным вернуться к старой системе. По сравнению с нынешней, когда два очка дают за любую победу, хоть в основное время, хоть в овертайме и по буллитам, на возможности увеличения или сокращения отрывов между командами система никак не скажется. Но трехочковый формат повысит ценность победы в основное время.

— А что думаете о возможности ввести перекрестный плей-офф?

— Эти дискуссии идут с прошлого лета. Мнение нашего клуба: если вводить перекрестный плей-офф, то его надо вводить с самого первого раунда (президент КХЛ Алексей Морозов заявлял, что рассматривается вариант, при котором команды Западной и Восточной конференций могут начать встречаться со второго раунда. — «Известия»). Грубо говоря, сделать сквозной рейтинг с первого по 16-е место и перекрещивать первое и 16-е, второе и 15-е места и так далее. Потому что, если перекрещивать с других раундов, тоже логики нет. Логики больше, если единая система. Либо смешанная, либо с делением на конференции, как сейчас, когда команды Запада и Востока не могут встретиться между собой в плей-офф до финала. Но чтобы одна логика была с первого раунда до последнего.

— Как отреагировали на новость об обмене Бриттни Грайнер?

— Очень счастливы за Бритни Грайнер и ее семью. Очень счастливы за Виктора Бута и его семью. И благодарны всем, кто с обеих сторон смог внести вклад в то, что такой обмен состоялся.

— Те, кто редко смотрит женский баскетбол, не до конца осознают масштаб Грайнер как игрока. Насколько важной фигурой она была в вашем клубе? Ее потеря сказалась на том, что УГМК весной проиграл финал Суперлиги курскому «Динамо» и впервые с 2008 года уступил звание чемпиона России?

— Это связано не только с ее отсутствием. Составы большинства команд трансформировались на весеннюю часть прошлого сезона. Это произошло и в футболе, и в хоккее, и в баскетболе. Но, безусловно, Грайнер — ключевой игрок. На любой точке планеты, в любом соревновании, где она принимает участие. Отличная баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка — это говорит о многом.

— История с Грайнер усложнила переговоры по легионерам? Или вы на них не особо ориентируетесь?

— Сейчас в целом другая ситуация с легионерами. Ее история не оказывает влияния на наши селекционные приоритеты. Так что в любом случае можно только порадоваться, что всё завершилось таким образом.

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