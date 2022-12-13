«В «Автомобилисте» собралась команда мужиков»

Одна из главных неожиданностей нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — выступление екатеринбургского «Автомобилиста». Прошлой зимой один из самых богатых клубов Восточной конференции не вышел в плей-офф. Регулярный чемпионат он провалил под руководством канадского тренера Билла Питерса. Сменивший его по ходу розыгрыша Николай Заварухин не смог спасти ситуацию. В текущем сезоне под началом того же Заварухина и почти с тем же составом «Автомобилист» лидирует на Востоке и уже кажется одним из фаворитов будущего плей-офф.

Один из лидеров команды — ее старожил и воспитанник, защитник Никита Трямкин. В интервью «Известиям» 28-летний хоккеист объяснил причины успехов команды, поделился впечатлениями от участия в недавнем Матче звезд КХЛ в Челябинске, рассказал, когда в последний раз общался с легендарным форвардом Павлом Дацюком, а также оценил возможные реформы КХЛ.

— Как вам Матч звезд КХЛ в Челябинске?

— Это мой третий Матч звезд, каждый из них по-своему уникален и крут. Какое было яркое открытие в Казани в 2019 году и в Казахстане в 2018-м! Думаю, шоу перед Матчем звезд в Челябинске тоже прошло на очень высоком уровне. Всё понравилось: как зажигали на льду звезды, какие песни были на открытии.

— Сильно соскучились по этому мероприятию, которое из-за ковида не проводилось почти три года?

— На церемонии открытия Матча звезд встретил Андрюху Миронова (защитник московского «Динамо». — «Известия»), с которым давно не виделись. До этого даже после матчей КХЛ не могли просто постоять, пообщаться. Времени мало, у него семья, у меня семья, поэтому просто поговорить не получалось. А перед Матчем звезд разговаривали так, будто 20 лет не виделись. Душевно получилось.

Круто было пообщаться со старыми друзьями, а с кем-то из хоккеистов познакомиться. Ради этого и стоило снова провести это мероприятие. Тем более моим родителям наконец удалось приехать на Матч звезд. Раньше в Астану и Казань у них не получалось выбраться, а Челябинск недалеко от Екатеринбурга. И по времени всё удачно совпало. Папа после первого дня Матча звезд сказал: «Вы все молодцы, классное мероприятие».

— За счет чего «Автомобилист» сейчас лидирует в Восточной конференции КХЛ?

— Скорее всего, присутствует какая-то система, которой мы придерживаемся, не особо выходя за ее рамки. В этом сезоне у нас собралась хорошая команда. Хорошая в том плане, что команда мужиков. Все бьются друг за друга, в обиду не дают и защищают. В целом всё за счет игровой дисциплины и нашего единства.

— У вас ведь при этом не сильно поменялся состав по сравнению с прошлым сезоном, когда вы не смогли выйти в плей-офф.

— Сказалось, что пришел новый тренер. Точнее, как пришел… Заварухин был в штабе Питерса в прошлом сезоне, потом возглавил команду в концовке. Во время подготовки к нынешнему чемпионату он внес свои коррективы в игру. У нас поменялась игра даже по сравнению с тем, как мы при нем играли концовку прошлой регулярки.

Не хочу подробно распространяться о деталях, но у нас команда очень работоспособна. И тренер сделал из нее единый кулак, единый механизм. Даже если кто-то из пацанов вылетает из-за травм, тренеры что-то меняют, но общий рисунок игры всё равно сохраняется. Есть нормальное единение в команде. Мы как семья.

— Из-за отсутствия международных матчей КХЛ сделала плотный календарь с рекордным количеством игр регулярного чемпионата.

— Классно, что много игр. Добавили 12 матчей (запланировано 68 игр регулярного чемпионата против 56 матчей в прошлом сезоне. — «Известия») — да круто это! Играешь через день. Да, конечно, наслаивается усталость. Но что мне сейчас нравится в «Автомобилисте», что тренеры более-менее чувствуют команду. Где-то не покататься на тренировке, где-то отдохнуть, где-то в тренажерный зал сходить.

Эти моменты помогают нормально перенести подобный график. Плюс все в команде друг с другом разговаривают. Заварухин что-то спрашивает нас, мы что-то говорим ему, советуясь, как готовиться в отдельные моменты. Хорошо, что есть эта коммуникация.

— Можете объяснить, почему при Питерсе у «Автомобилиста» были слабые результаты?

— Я про Билла никогда не говорил плохо и не хочу его критиковать. Если попытаться объяснить, то мне кажется, что Билл маленько не до конца понял…

— В ментальность российскую не вписался?

— Типа того. Тем не менее в целом как о профессионале ничего плохого о нем не могу сказать. Достаточно неплохой специалист. Мы пытались играть в постоянное давление. Но всё равно другие команды же не дураки: они готовятся к матчам с нами, смотрят нашу игру. Бывало, что у нас двоих-троих игроков режут одной передачей. Или мы в зону зашли, в дальний борт бросили — наш нападающий только туда рванул, а уже идет на нас контратака.

Непонятно нам было то, что почему-то постоянно бежали, бежали, бежали вперед. Питерс хотел, чтобы мы постоянно прессинговали. Но человек — живое существо, у него не будет постоянно столько сил. Должны были быть какие-то видоизменения.

— При Заварухине по-другому?

— Да, у нас присутствует баланс. Мы вроде идем вперед, а вроде и все на местах.

— После того как Павел Дацюк летом объявил о завершении карьеры, о нем мало что слышно. Он как-то общается с командой, присутствует в раздевалке? При Питерсе казалось, что он оказывает большое влияние, даже не играя.

— Не видел его давно. Как я понимаю, он работает в клубе. А кем работает и чем занимается, сказать не могу. Видел его в последний раз где-то в сентябре. Секунд на 30 пересеклись с ним на арене. Мы как раз оттуда уезжали на выезд, а он приехал на стадион. И успели только сказать «Как дела?», на этом всё.

— Недавно КХЛ обсуждала ряд реформ на следующий сезон — возможность возвращения трехочковой системы и перекрестный плей-офф. Как вы на это смотрите?

— Как таковой позиции на этот счет у меня. Это меня не касается. Если говорить о трехочковой системе, то там неравноценной получается победа в основное время по сравнению с победой в овертайме или по буллитам. При нынешней системе понижается цена ошибки. Ты при любой победе получаешь два очка. Шанс догнать кого-то снижается. А если зарабатываешь по три очка, то выиграл пару матчей в основное время — уже где-то поднялся. Но в целом для меня это не принципиально.

— А формат плей-офф какой хотели бы?

— Тоже довольно интересный момент. Всегда же было интересно, чтобы не ЦСКА и СКА постоянно играли между собой в финале Западной конференции, как это происходит в последние годы. При перекрестном плей-офф ЦСКА и СКА могут встретиться в финале Кубка Гагарина. А могут встретиться две команды с Востока. С другой стороны, сейчас мы гарантированно имеем в финале одну команду с Запада, одну с Востока. И до последнего не знаем, клуб из какой конференции забирает трофей. Не знаю, какой из этих вариантов лучше. Поэтому пусть решает руководство лиги.

— Скоро в Москве пройдет Кубок Первого канала. С учетом того, что сборная России не будет играть на ближайшем чемпионате мира, вы бы готовы были ездить на ее, по сути, выставочные матчи, если бы позвали?

— Было бы круто, если бы позвали в сборную. Игр национальной команды, конечно, не хватает стране — это удар по нашему хоккею. Поэтому хорошо, что Кубок Первого канала проводят. Сборная должна существовать. Это главная команда страны, а не просто слово. Не знаю, как сейчас будут выглядеть ее матчи, но болельщики должны иметь возможность посмотреть национальную сборную.

Конечно, это не тот Кубок Первого канала, что был, когда приезжали финны, шведы и чехи. Но если сейчас мы играем с белорусами и казахами, пусть будет так. В нынешних условиях — оптимально. А в дальнейшем надеюсь, что всё наладится. И будет как раньше.