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Welt предупредила о торговой войне между США и ЕС

Welt: ответ ЕС на закон США о снижении инфляции грозит торговой войной между союзниками
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Фото: Global Look Press/ZB/Jens Kalaene
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Ответные меры стран Евросоюза (ЕС) на Закон США о снижении инфляции (IRA) грозят торговой войной между союзниками, считает немецкая газета Die Welt.

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По словам автора материала, при введении жестких ответных мер Франции угрожает «трансатлантическая гонка субсидий», усиление европейского протекционизма и торговая война с США.

«Это взрывоопасная смесь. Франция, в частности, настаивает на решительном европейском ответе», — пишет издание.

В качестве ответных мер предлагается покупать европейские товары для субсидий и государственных закупок, добавил автор.

Американский закон предусматривает инвестиции в защиту климата и энергетическую безопасность. Субсидии вводятся в том числе для электромобилей, аккумуляторов и проектов по возобновляемым источникам энергии — если они полностью производятся в США. Так, покупатели произведенного в стране электромобиля с аккумулятором, также произведенным в США, получают субсидию в размере $7,5 тыс. Они также поступят компаниям, которые производят ветряные турбины или солнечные батареи из американской стали.

Аналитик Кауш Арха 12 декабря отметил, что администрация президента США Джо Байдена вбила клин в отношения с союзниками, приняв закон о снижении инфляции. По его мнению, этот законопроект фактически привел к экономической войне со своими партнерами на фоне противостояния Вашингтона Москве и Пекину.

Ранее, 7 декабря, глава комитета бундестага по вопросам защиты климата и энергетики Клаус Эрнст в беседе с «Известиями» заявил, что ФРГ и ЕС должны создать программу, эквивалентную американскому закону, чтобы обеспечить безопасность размещения предприятий и сделать производство устойчивым.

4 декабря председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге призвал подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию из-за IRA. Ланге добавил, что Евросоюзу, в свою очередь, необходимо усилить поддержку своей промышленности, а также проверить, возможно ли снизить цены на электроэнергию для нее. Он подчеркнул, что сейчас они в 10 раз выше, чем в США.

Глава МИД России Сергей Лавров 1 декабря указал, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Министр отметил, что Европа «побежала» за США в их устремлении использовать ситуацию на Украине против России.

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