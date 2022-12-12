СМИ заявили об ухудшении отношений США с союзниками из-за закона об инфляции

Администрация президента США Джо Байдена «вбила клин» между Вашингтоном и его союзниками, приняв закон о снижении инфляции. Об этом 11 декабря написал аналитик Кауш Арха в материале для издания The National Interest.

Журналист напомнил, что принятый закон предусматривает субсидии в том числе для электромобилей и аккумуляторов, полностью производящихся в США. Инициатива вызвала недовольство в Евросоюзе (ЕС), Южной Корее и Японии, так как их автопроизводители окажутся в невыгодном положении в сравнении с американскими конкурентами.

«Это любопытный поворот для администрации Байдена, которая критиковала предыдущую администрацию за участие в торговых войнах с союзниками, а теперь обещает, что «Америка вернулась» и занимается «безжалостной дипломатией»», — заявил он.

По мнению автора, Байден и его команда фактически привели к экономической войне со своими партнерами на фоне противостояния Вашингтона Москве и Пекину.

Ранее, 7 декабря, глава комитета бундестага по вопросам защиты климата и энергетики Клаус Эрнст (от партии «Левые») в беседе с «Известиями» заявил, что ФРГ и Евросоюз (ЕС) должны создать программу, эквивалентную американскому «Закону о снижении инфляции», чтобы обеспечить безопасность размещения предприятий и сделать производство устойчивым.

4 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заметил, что нынешняя администрация США и лично президент страны Джо Байден «очень привязаны к Европе», однако в отношениях Старого и Нового Света существует рассинхронизация. Как объяснил глава государства, причина этого заключается в ценах на электроэнергию, так как Европа в данной ситуации является покупателем газа и нефти, а США — ее производителем. Макрон также заметил, что Европа и США участвуют в конфликте на Украине «во имя одних и тех же принципов». Однако цена, которую они за это платят, неодинакова по обе стороны Атлантики.

Тогда же председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге призвал подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию из-за закона о снижении инфляции (IRA). Ланге добавил, что Евросоюзу, в свою очередь, необходимо усилить поддержку своей промышленности, а также проверить, возможно ли снизить цены на электроэнергию для нее. Он подчеркнул, что сейчас они в 10 раз выше, чем в США.

Глава МИД России Сергей Лавров 1 декабря указал, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Министр отметил, что Европа «побежала» за США в их устремлении использовать ситуацию на Украине против России.