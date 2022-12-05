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Макрон заявил о «рассинхронизации» США и ЕС из-за цен на энергоносители

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP
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Нынешняя администрация США и лично президент Джо Байден «очень привязаны к Европе», однако в отношениях Старого и Нового Света существует рассинхронизация. Об этом заявил 4 декабря президент Франции Эммануэль Макрон.

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Как объяснил французский лидер, причина этого заключается в ценах на электроэнергию, так как Европа в данной ситуации является покупателем газа и нефти, а США — ее производителем.

«Если посмотреть на ситуацию, то наша промышленность и наши домохозяйства покупают электроэнергию по разным ценам. Так что существует большой разрыв, который влияет на покупательную способность и конкурентоспособность наших обществ», — цитирует президента Франции телеканал CBS News.

Макрон также заметил, что Европа и США участвуют в конфликте на Украине «во имя одних и тех же принципов». Однако цена, которую они за это платят, неодинакова по обе стороны Атлантики.

Ранее, 2 декабря, бывший заместитель главы ВМС США Сет Кропси в статье для National Interest отметил, что Соединенные Штаты столкнулись с трудностями, так как западноевропейские союзники не проявляют готовности поддерживать все их решения. По мнению Кропси, Европа всё больше демонстрирует неготовность участвовать в затяжных конфликтах и соперничестве государств. А Франция и Германия хотели бы урегулирования конфликта на Украине в ближайшее время, так как из-за него США всё больше вмешиваются в дела европейских государств.

4 декабря председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге призвал подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию из-за закона о снижении инфляции (IRA). Ланге добавил, что Евросоюзу, в свою очередь, необходимо усилить поддержку своей промышленности, а также проверить, возможно ли снизить цены на электроэнергию для нее. Он подчеркнул, что сейчас они в 10 раз выше, чем в США.

Глава МИД России Сергей Лавров 1 декабря указал, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Министр отметил, что Европа «побежала» за США в их устремлении использовать ситуацию на Украине против России.

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