Соединенные Штаты Америки столкнулись с трудностями, так как западноевропейские союзники не проявляют готовности поддерживать все их решения. Об этом заявил бывший заместитель главы ВМС США Сет Кропси в статье для National Interest.

«Соединенные Штаты столкнулись с серьезной проблемой из-за своих европейских союзников. <…> Позиция Европы в отношении России и Китая противоречит американской политике», — сказано в материале от 2 декабря.

По мнению Кропси, Европа всё больше демонстрирует неготовность участвовать в затяжных конфликтах и соперничестве государств. Франция и Германия хотели бы урегулирования конфликта на Украине в ближайшее время, так как из-за него США всё больше вмешиваются в дела европейских государств. При этом военный напоминает, что Париж и Берлин стремятся к большей независимости от Вашингтона еще со времен холодной войны.

Кропси также указывает на двусмысленность политики Западной Европы в отношении Китая, что является следующим свидетельством неготовности следовать политическому курсу США.

Поводом для ухудшения отношений США и западноевропейских стран Кропси считает закон о снижении инфляции, который может угрожать европейской промышленности.

4 декабря председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге призвал подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию из-за закона о снижении инфляции (IRA). Ланге добавил, что Евросоюзу, в свою очередь, необходимо усилить поддержку своей промышленности, а также проверить, возможно ли снизить цены на электроэнергию для нее. Он подчеркнул, что сейчас они в 10 раз выше, чем в США.

Глава МИД России Сергей Лавров 1 декабря указал, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Министр отметил, что Европа «побежала» за США в их устремлении использовать ситуацию на Украине против России.