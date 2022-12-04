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В Европарламенте призвали подать жалобу на США в ВТО

Funke Mediengruppe: евродепутат Ланге призвал подать жалобу на США в ВТО из-за закона о снижении инфляции
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Xu Jinquan
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Председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге в воскресенье, 4 декабря, призвал подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за закона о снижении инфляции (IRA), подписанного американским лидером Джо Байденом.

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Как считают политики, это внесет ясность в то, что действия Вашингтона не соответствуют нормам ВТО.

«Я предполагаю, что некоторые небольшие изменения для реализации IRA еще могут быть согласованы в ходе переговоров. Но я не думаю, что многое изменится по существу, потому что закон уже принят», — пояснил он в интервью медиагруппе Funke Mediengruppe.

Ланге добавил, что Евросоюзу (ЕС), в свою очередь, необходимо усилить поддержку своей промышленности, а также проверить, возможно ли снизить цены на электроэнергию для нее. Он подчеркнул, что сейчас они в 10 раз выше, чем в США.

Другой евродепутат Маркус Фербер также призвал к жесткому курсу в отношении США из-за принятия IRA. По его мнению, если Вашингтон не пойдет на уступки, Еврокомиссия должна задуматься об активации своих инструментов по защите торговли, так как IRA грозит значительно ухудшить сложную экономическую ситуацию в Европе.

Закон об инфляции и климате (The Inflation Reduction Act, IRA), подписанный Байденом в августе, предусматривает миллиардные льготы компаниям, которые работают в США в сфере возобновляемых источников энергии.

Уже принятый закон предусматривает инвестиции в защиту климата и энергетическую безопасность. Субсидии вводятся в том числе для электромобилей, аккумуляторов и проектов по возобновляемым источникам энергии — если они полностью производятся в США. Так, покупатели произведенного в США электромобиля с аккумулятором, также произведенным в этой стране, получают субсидию в размере $7,5 тыс. Субсидии также поступят компаниям, которые производят ветряные турбины или солнечные батареи из американской стали.

1 декабря глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности указал, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Министр отметил, что Европа «побежала» за США в их устремлении использовать ситуацию на Украине против России.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель 24 ноября призвал Вашингтон отреагировать на опасения европейцев в связи с высокими ценами на американский газ и актом правительства США о борьбе с инфляцией, который ставит производителей Евросоюза (ЕС) в невыгодное положение на мировом рынке, а также нарушает правила торговли.

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