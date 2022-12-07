В ФРГ призвали ответить на закон США об инфляции

ФРГ и Евросоюз (ЕС) должны создать программу, эквивалентную американскому «Закону о снижении инфляции». Об этом в интервью «Известиям» заявил глава комитета бундестага по вопросам защиты климата и энергетики Клаус Эрнст (от партии «Левые»).

«Только разница в ценах на энергоносители в Германии, Европе и США может привести к сокращению промышленности в ФРГ. Я боюсь, что в ближайшие несколько лет немецкая промышленность окажется в невыгодном конкурентном положении. Покидающие Германию компании вряд ли вернутся», — отметил политик.

Он считает, что ФРГ и ЕС должны создать программу, эквивалентную американскому «Закону о снижении инфляции», чтобы обеспечить безопасность размещения предприятий и сделать производство устойчивым.

По словам Эрнста, взрыв цен на энергоносители приводит к значительному сокращению потребительских расходов в Германии.

«Это ведет к остановке производства и прекращению операционных затрат в компаниях. Так что в Германии ожидается рецессия», — отметил он.

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«В Германии ожидается рецессия»