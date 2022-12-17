Женщина погибла из-за давки на концерте в Лондоне

В Лондоне на концерте нигерийского певца Asake в давке погибла женщина. Об этом сообщает 17 декабря журнал Rolling Stone.

Мероприятие проходило 15 декабря на концертной площадке O2 Academy Brixton. Большое количество зрителей попытались прорваться ближе к сцене, и в какой-то момент людей в толпе оказалось слишком много.

33-летняя Ребекка Икумело во время давки получила тяжелые травмы, утром 17 декабря пострадавшая скончалась в больнице. В полиции Соединенного Королевства отметили, что ее близким оказывают помощь.

Кроме того, травмы во время происшествия также получили еще две молодые женщины 21 и 23 лет.

Ранее, 29 октября, массовая давка, которая привела к многочисленным жертвам, произошла поздно вечером в Сеуле в районе Итхэвон во время празднования Хеллоуина. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек. В результате давки погибли 158 человек, еще 151 пострадал.

Среди погибших оказались четыре девушки из России. Также в СМИ сообщили, что жертвой давки стал звезда K-pop и актер Ли Джихан.