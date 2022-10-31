Певец K-pop Ли Джихан погиб во время давки в Сеуле
Певец K-pop и актер Ли Джихан стал одной из жертв давки в Сеуле. Погибшему артисту было 24 года. Об этом сообщил 30 октября американский журнал Billboard.
Певец получил известность после участия в телешоу «Produce 101», где отбирались новые участники в коллектив K-pop среди 101 претендента. Также Джихан снимался в корейской дораме «Сегодня был еще один день Намхена».
Массовая давка в Сеуле, приведшая к многочисленным смертям, произошла поздно вечером 29 октября в районе Итхэвон во время празднования Хеллоуина. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.
По последним данным, в результате инцидента погибли 154 человека, еще 133 пострадали. Среди погибших — четыре девушки из России, их тела доставят на родину через Приморье. Известно, что подавляющее большинство погибших и пострадавших составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.
В связи с трагедией в Южной Корее объявлен национальный траур. Он продлится до 6 ноября.
По информации газеты The Chosun Ilbo, большинство людей в давке в Сеуле погибли на небольшом участке в 18 кв. м. Так, по данным сеульского метрополитена, вечером 29 октября на ближайшую станцию метро приехали более 130 тыс. человек — в два раза больше, чем днем ранее. Через узкие переулки они устремились на основную улицу, где расположено большинство развлекательных заведений, чтобы отпраздновать Хеллоуин.
По словам очевидцев, толпа была такой плотной, что людям удавалось сделать только пару шагов в минуту. Около 22:15 несколько человек потеряли равновесие и упали, стоявшие за ними тоже не удержались. Как сообщает газета, в определенный момент образовалось шесть-семь слоев из упавших людей.
Одновременно с этим сотни других горожан попытались обойти упавших, и плотность толпы от этого только выросла. Параллельно переулок продолжали заполнять и другие люди. В итоге, как отмечают журналисты, на 18 кв. м оказались свыше 300 человек, именно среди них больше всего погибших и пострадавших.