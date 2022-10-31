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Певец K-pop Ли Джихан погиб во время давки в Сеуле

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Фото: соцсети
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Певец K-pop и актер Ли Джихан стал одной из жертв давки в Сеуле. Погибшему артисту было 24 года. Об этом сообщил 30 октября американский журнал Billboard.

Певец получил известность после участия в телешоу «Produce 101», где отбирались новые участники в коллектив K-pop среди 101 претендента. Также Джихан снимался в корейской дораме «Сегодня был еще один день Намхена».

Массовая давка в Сеуле, приведшая к многочисленным смертям, произошла поздно вечером 29 октября в районе Итхэвон во время празднования Хеллоуина. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

По последним данным, в результате инцидента погибли 154 человека, еще 133 пострадали. Среди погибших — четыре девушки из России, их тела доставят на родину через Приморье. Известно, что подавляющее большинство погибших и пострадавших составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

В связи с трагедией в Южной Корее объявлен национальный траур. Он продлится до 6 ноября.

2022-10-30T044442Z_1330216644_RC2GBX9SOAWP_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE
Массовая давка в центре Сеула привела к многочисленным смертям. Трагедия произошла ночью в воскресенье во время празднования Хеллоуина в районе Итхэвон. На фестиваль собралось около 100 тыс. человек, которые оказались зажаты в узком переулке недалеко от отеля Hamilton. Это было первое за три года мероприятие в честь Хеллоуина в Сеуле после снятия многих ограничений, связанных с COVID-19. Сообщается, что в давке погибли россиянки. Подробности — в галерее «Известий»
Фото: REUTERS/Yonhap
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Большинство погибших и пострадавших — молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, из них почти две трети — женщины
Фото: REUTERS/Kim Hong-ji
2022-10-29T182641Z_2056570302_RC25BX9UV6G8_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE
Причина начавшейся давки точно неизвестна. СМИ сообщают, что ажиотаж начался после информации о нахождении поп-знаменитости неподалеку от места празднования
Фото: REUTERS/Kim Hong-ji
2022-10-29T182632Z_729476348_RC25BX990BZE_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE
Подчеркивается, что переулок, где спасатели позже обнаружили тела, представляет собой крутой склон. По предположению СМИ, произошло массовое падение людей
Фото: REUTERS/Kim Hong-ji
2022-10-29T221509Z_1686218917_RC29BX98K8AJ_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE
Отмечающие Хеллоуин попадали со склона, словно домино, при этом выбраться у них самостоятельно не было шансов, поскольку толпа продолжала расти
Фото: REUTERS/Kim Hong-ji
2022-10-29T182644Z_554614899_RC24BX99SPMQ_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE
Мужчина получает медицинскую помощь на месте происшествия
Фото: REUTERS/Kim Hong-ji
2022-10-30T035440Z_1705330022_RC2FBX9SH66M_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE
В давке погибли три россиянки, сообщило посольство РФ в Южной Корее. Самой старшей из них было 27 лет, двум другим — 25 лет и 21 год
Фото: REUTERS/Yonhap
2022-10-30T033731Z_227186217_RC2FBX9AMWT7_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE
Жертвами трагедии в центре Сеула стали в том числе граждане Ирана, Китая, Норвегии и Узбекистана
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
2022-10-30T041457Z_1969791903_RC2FBX9RXTQY_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE
Сотрудники полиции заблокировали место происшествия
Фото: REUTERS/Heo Ran
2022-10-30T020218Z_1034616637_RC2DBX90PH63_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с массовой давкой. В своей речи южнокорейский лидер назвал произошедшее «трагедией, которой не должно было случиться»
Фото: REUTERS/Heo Ran
2022-10-30T051421Z_698242445_RC2GBX9DIYY0_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE
Жители приносят цветы к месту, где погибли и пострадали люди
Фото: REUTERS/Heo Ran
2022-10-30T061245Z_1413173888_RC2IBX92043Z_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE
Мужчина отдает дань уважения возле места давки во время празднования Хеллоуина
Фото: REUTERS/Kim Hong-ji

По информации газеты The Chosun Ilbo, большинство людей в давке в Сеуле погибли на небольшом участке в 18 кв. м. Так, по данным сеульского метрополитена, вечером 29 октября на ближайшую станцию метро приехали более 130 тыс. человек — в два раза больше, чем днем ранее. Через узкие переулки они устремились на основную улицу, где расположено большинство развлекательных заведений, чтобы отпраздновать Хеллоуин.

По словам очевидцев, толпа была такой плотной, что людям удавалось сделать только пару шагов в минуту. Около 22:15 несколько человек потеряли равновесие и упали, стоявшие за ними тоже не удержались. Как сообщает газета, в определенный момент образовалось шесть-семь слоев из упавших людей.

Одновременно с этим сотни других горожан попытались обойти упавших, и плотность толпы от этого только выросла. Параллельно переулок продолжали заполнять и другие люди. В итоге, как отмечают журналисты, на 18 кв. м оказались свыше 300 человек, именно среди них больше всего погибших и пострадавших.

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